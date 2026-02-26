"El agua es vida: yo apuesto a la vida y a las reglas claras”

La senadora nacional por Santa Cruz, Alicia Kirchner, criticó con dureza las modificaciones de último momento al proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, al advertir que la iniciativa “no tiene seguridad jurídica” y que, de aprobarse en esas condiciones, “va a ser intervenida”.

La ciencia advierte pero el Gobierno sigue avanzando y atropellando, y lo más claro de lo que estoy diciendo es este dictamen que circuló hace unos minutos, que por lo poco que pude leer realmente es un adorno, pero no se toca el tema de fondo”, señal al tiempo que cuestionó la forma en que se introdujeron los cambios.

“Estamos ante un retroceso institucional. Firmaron un dictamen y ahora lo modifican. Así no se legisla”, expresó.

Kirchner se sumó a los cuestionamientos del bloque opositor por las modificaciones incorporadas luego de la firma del dictamen de comisión. En ese sentido, advirtió que la falta de claridad normativa podría derivar en una ola de judicializaciones.

“Creo que va a ser intervenida la ley porque no tiene seguridad jurídica”, afirmó.

La senadora cuestionó además que no se respetaran las exposiciones de especialistas y organizaciones que participaron en las comisiones, y denunció un “desorden institucional”.

Agua, cambio climático y recursos estratégicos

Además, alertó sobre los intereses corporativos detrás de la reforma: “El mundo necesita del agua. Nuestra provincia y la Argentina es la tercera reserva de agua. Cómo no la van a mirar algunas multinacionales o corporaciones.” Recordó además la experiencia minera de Santa Cruz bajo reglas claras y respeto ambiental: “Hace 28 años empezamos a trabajar en el Cerro Vanguardia. Se cuidó el ambiente, se trabajó en la biodiversidad, en el respeto de todo lo que corresponde. No sigan en este camino”.

En esta linea, subrayó la importancia estratégica del recurso hídrico al señalar que “nuestras aguas son vida y caminar con este desorden institucional en una ley como esta me da muchísima pena. El agua potable es fundamental como recurso hídrico, es fundamental para la siembra, es fundamental para la vida.”

En su discurso, Kirchner puso el foco también en el impacto del cambio climático.

Remarcó que entre 1.200 y 2.000 millones de personas viven actualmente en zonas desérticas —como Medio Oriente o el norte de África— y alertó sobre la desertificación creciente en distintas regiones del mundo y de América Latina. “Negar el cambio climático es una barbaridad. El calentamiento global está”, sostuvo.

También defendió el concepto de “presupuestos mínimos” establecidos por la ley nacional para proteger glaciares y ambiente periglaciar: “Cuando la ley habla de un piso mínimo, está protegiendo nuestro territorio nacional. El presupuesto mínimo lo tiene que establecer la Nación”.

En este sentido, Kirchner aclaró que no se opone a la actividad minera y recordó la experiencia de su provincia con proyectos de explotación de oro y plata, iniciados hace 28 años.

Mencionó el caso del yacimiento Cerro Vanguardia, impulsado durante la gobernación de Néstor Kirchner, y destacó que en Santa Cruz se logró compatibilizar minería con cuidado ambiental. “No es que no quiera que se trabaje con la minería. En mi provincia trabajamos hace años, respetando reglas claras”, afirmó.

Finalmente, la senadora pidió que el proyecto regrese a comisión para un debate más profundo y ordenado. “No es cuestión de ganar. Es darle respuesta a la gente de nuestro país. El agua es vida. Yo apuesto a la vida y a las reglas claras”, apuntó.