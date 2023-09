La gobernadora Alicia Kirchner habló este lunes de la visita de hoy al yacimiento de Palermo Aike, donde comenzará la exploración no convencional en la Cuenca Austral, al tiempo que -consultada por La Opinión Austral– habló de las elecciones en la provincia de Chaco y lo que está ocurriendo con los discursos que impone el candidato a presidente Javier Milei.

Respecto al viaje al yacimiento cuya área pertenece a CGC y cuenta con el apoyo técnico de YPF, la mandataria afirmó que la emocionaba mucho y sostuvo: “Desde que me enteré que teníamos esta posibilidad, hace cinco o seis años atrás, no veía el momento que esto pudiera darse“. Y añadió: “Ojalá que siga en este camino fértil, que es lo que necesitamos los santacruceños“.

Sobre este tema, afirmó que Santa Cruz es desarrollo, aunque diferenció: “No solamente por los recursos que pueda tener, ya sea la pesca o los hidrocarburos, sino por su gente y esto es a lo que nosotros apuntamos“. Y añadió: “Por eso les damos tanta importancia a las escuelas técnicas, a la formación, porque sino me quedo en la frase poética nada más y no en los hechos concretos. Las capacidades más importantes son la de los chicos y las chicas estudiando y formándose. Este equipamiento es maravilloso, pero es equipamiento, el ser humano es lo más importante“.

LOA: Al hablar en la UTN, el presidente de YPF Pablo González destacó el aprendizaje de los santacruceños y la educación. Habló de lo fundamental que es el rol del Estado y la educación estatal, en un momento que está puesta en discusión y en debate en esta previa electoral. ¿Qué piensa?

AK: Ustedes habrán escuchado que hoy (por ayer) hicimos la puesta en funcionamiento del resonador en el Hospital Distrital de Río Gallegos y próximamente un mismo resonador en el CEMPA, esto es apostar al futuro. Pero, ¿quién hace ese tipo de inversiones? El área pública, porque es a la que le interesan los derechos, en este caso de los santacruceños y santacruceñas. No quiero decir que no haya privados que no les interese, pero esto de hablar de un váucher en este momento es quitarle posibilidades a los que tienen menos ingresos. ¿A ustedes les parece justo que por tener menos ingresos tengan menos posibilidades de desarrollarse y apostar a tu provincia? Es una barbaridad. Y eso tiene que quedar bien marcado y bien claro: las capacidades de nuestros jóvenes santacruceños y santacruceñas son muy pero muy valiosas y no se arreglan ni se desarrollan con un váucher.

LOA: Respecto de las elecciones que se están dando en algunas provincias con resultados que no son buenos para el peronismo, en el caso de ayer de Jorge “Coqui” Capitanich, y relacionado a lo que usted comentaba anteriormente del tema de los váucheres: hay trabajadores y trabajadoras que están votando, por ejemplo, a Javier Miley. ¿En qué se está fallando? ¿Qué es lo que está pasando para que se den estos resultados electorales?

AK: Primero que nada, la situación del país es muy grave. Cuando el ingeniero (Mauricio) Macri tomó la deuda que tomó con el Fondo Monetario Internacional nos puso en una situación de crisis; lo que pasa es que las deudas se contraen y se empiezan a pagar después en un tiempo, y obviamente no le tocó pagar al ingeniero Macri, sino al gobierno que vino en este momento. Podemos discutir que se podrían haber tomado esta medida o la otra; yo lo que voy a discutir siempre es que no se puede abandonar el criterio de derechos, el criterio de lo público. Yo pienso que muchos de los que están votando de esa manera están enojados porque cuando entran al supermercado, no les alcanza para comprar. Tienen razón en que no les alcanza, en lo que no tienen razón es en canalizar su bronca en votar a quienes realmente van a entregar al país. Yo creo que los argentinos y las argentinas son inteligentes y que va a haber una reacción, porque realmente es sumamente preocupante que votes el enojo, el enojo no tiene patria, tenemos que votar por la Argentina.

LOA: ¿No considera un poco ingrato que los gobernadores que han sostenido mucho la cuestión social en las provincias, sobre todo durante la pandemia del Covid, estén pagando esta situación de crisis económica con derrotas electorales en sus territorios?

AK: Ese es otro análisis y yo lo lamento muchísimo que en nuestro país esté pasando este tipo de decisiones, hay que analizarlas quizás mucho más de lo que estamos haciéndolo en esta entrevista. Pero, por favor, no voten al enojo, voten a las posibilidades que hay para nuestro desarrollo, voten por la Argentina, por favor, porque después que se tomen determinadas medidas y se entregue más a los argentinos y a las argentinas, ¿adónde vamos a ir?