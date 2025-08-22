Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante la sesión ordinaria del Senado de la Nación, la senadora por Santa Cruz, Alicia Kirchner, expresó un firme respaldo a la Ley de Emergencia Sanitaria en Salud Pediátrica, que fue aprobada por amplia mayoría. La iniciativa declara la emergencia por un año y garantiza el financiamiento pleno del Hospital Garrahan, así como la recomposición salarial del personal de salud y la protección de las residencias médicas en todo el país.

En su intervención, Kirchner destacó la importancia de conocer el país en su diversidad territorial para comprender el alcance de esta ley. “No es una cuestión de entender, sino de conocer. Conocer el norte, el este, el oeste, el sur. Las dificultades de acceso que tiene nuestro país. Para quienes vivimos a casi 3.000 kilómetros de la capital, el avión sanitario es fundamental”, señaló.

La senadora santacruceña remarcó el rol estratégico del Hospital Garrahan en la atención pediátrica de alta complejidad, especialmente para las provincias más alejadas. “El Garrahan nos ha atendido más de 1.400 consultas y más de 2.200 prestaciones. Hablar del Garrahan es hablar del equipo de salud. Para nosotros no solo es un orgullo nacional, sino también latinoamericano”, afirmó.

La ley sancionada contempla la asignación prioritaria de recursos para insumos, infraestructura, medicamentos, vacunas y personal esencial, además de declarar al Garrahan como hospital de referencia nacional. También establece la recomposición salarial del personal de salud pediátrico y la exención del impuesto a las ganancias para quienes desempeñan funciones críticas.

La senadora santacruceña dio su apoyo a la lucha del Garrahan.

Kirchner advirtió sobre la falta de pediatras en la Patagonia y la necesidad de fortalecer la formación médica en el país. “En nuestras universidades se forman los médicos que luego hacen sus residencias en hospitales públicos. Hoy nos toca hablar del Garrahan, pero en nuestra región faltan pediatras. La alta especialidad que brinda este hospital es fundamental para nuestra infancia”, expresó.

En un tramo de su discurso, la senadora cuestionó el clima político actual y llamó a defender la calidad institucional. “La nueva normalidad pretende ser la insensibilidad, la crueldad, el egoísmo. Al país hay que conocerlo. Paremos con el modo provocativo del gobierno. La violencia verbal no construye”, dijo.

Finalmente, Kirchner cerró con una definición política: “Estamos ante una elección. O elegimos la timba financiera, o elegimos a los argentinos y argentinas. El futuro del país son los 13 millones de niños, niñas y adolescentes que van a construir la Argentina que viene”.

Leé más notas de La Opinión Austral