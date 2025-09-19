Daniel Álvarez: “La provincia asumirá el control de mantenimiento de tramos de la Ruta Nacional 3” En medio de la paralización de la obra pública nacional, Santa Cruz asumirá la gestión de la Ruta Nacional N°3 y tramos de la Ruta Nacional N°40, mientras avanza en la recuperación de tramos históricos como los “73 malditos”. El jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, aseguró que la provincia no esperará fondos federales para ejecutar obras. Además, anunció que el futuro bloque de "Provincias Unidas" en el Congreso reclamará un reparto equitativo de recursos federales, y un mayor respeto a los gobernadores.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En medio de la paralización de la obra pública a nivel nacional, el jefe de Gabinete de Ministros de Santa Cruz, Daniel Álvarez, anunció que el Gobierno Provincial asumirá el mantenimiento y la gestión de la Ruta Nacional N°3 y tramos de la Ruta Nacional N°40. La confirmación se dio en la inauguración de 500 metros de cañería de agua potable para el Barrio Chimen Aike, en la capital provincial.

Consultado por La Opinión Austral sobre el presupuesto nacional destinado a Santa Cruz para obra pública, Álvarez admitió que no ha podido analizar los detalles, pero enfatizó que “no podemos esperar a que los demás vengan a resolver nuestros problemas” y confirmó que a pesar de la falta de fondos federales, la provincia se hará cargo de las obras necesarias para garantizar infraestructura segura y transitabilidad en rutas clave.

El funcionario criticó la inacción de gestiones pasadas ya que, a pesar de que la provincia contó con tres gestiones presidenciales y una vicepresidencia, “se pudieron haber permitido realizar un montón de cuestiones” relacionadas a obras fundamentales, pero que, al contrario, “lamentablemente quedaron paralizadas”. Como ejemplo, señaló la Ruta Nacional N°40, un “ícono del turismo” que lamentablemente está “destruida”. Sin embargo, celebró el trabajo de Vialidad Provincial en el tramo entre Tres Lagos y Gobernador Gregores, conocido anteriormente como “los 73 malditos“, que ahora se encuentra en perfecto estado de transitabilidad, gracias a la intervención local.

“Aunque parezca mentira hay llaveros, hay logos que dicen, “Yo pasé por los 73 malditos”, O sea, somos conocidos en el mundo por un lugar destruido. Hace pocos días atrás, me tocó recorrerla y Vialidad Provincial hizo un trabajo magnífico. Ya no son más los malditos”.

Traspaso de rutas y negociación con Nación

Álvarez confirmó que el gobernador de Santa Cruz está negociando con el gobierno nacional el traspaso de la Ruta Nacional N°3, así como tramos adicionales de la N°40. Señaló que los fondos nacionales serían bienvenidos, pero que la provincia ejecutará las obras “a como dé lugar”.

Además, criticó la política de desatención del Estado nacional hacia las provincias, calificándola de “falta de respeto institucional”.

Por otra parte, el Jefe de Gabinete se refirió a la polémica por la ley que busca ampliar el Tribunal Superior de Justicia, y a las recientes confrontaciones entre el Congreso y el Poder Ejecutivo Nacional.

Respecto a la ampliación del Tribunal Superior de Justicia, Álvarez defendió la medida, argumentando que busca una justicia “más ágil, justa y transparente”. Afirmó que, si bien las opiniones son “valederas”, la intención es dar una respuesta a la sociedad, que desde hace tiempo exige resoluciones pragmáticas y claras.

Sobre el panorama político nacional, el jefe de Gabinete apoyó el reciente rechazo del Senado al veto presidencial a los fondos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Anunció que el futuro bloque de “Provincias Unidas” en el Congreso reclamará un reparto equitativo de recursos federales, y un mayor respeto a los gobernadores, ya que el gobierno nacional “no ha acompañado ese apoyo y ese sacrificio, que están haciendo los administradores provinciales”.

Finalmente, Álvarez diferenció la postura del Gobierno de Santa Cruz con la del Gobierno Nacional: mientras este último opta por paralizar el Estado y reducir el empleo público para “achicar la inflación”, la provincia apuesta por la intervención estatal para generar obra, empleo y producción.