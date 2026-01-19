Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) de Santa Cruz solicitó la apertura inmediata de la paritaria docente con el objetivo de discutir una recomposición salarial acorde al costo de vida en la provincia. Desde el gremio advirtieron que los ingresos del sector se encuentran, al menos, un 30% por debajo de ese umbral y remarcaron la urgencia de iniciar el debate.

El planteo quedó formalizado mediante una nota dirigida al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ezequiel Verbes, en la que reclamaron “que se establezca a la brevedad fecha de convocatoria a Audiencia Paritaria con el Consejo Provincial de Educación”.

Según indicaron, la intención es “comenzar a discutir sin demoras la recomposición salarial a nuestro sector para el presente año, y además poder continuar con el trabajo desarrollado en subcomisiones con todos los temas relacionados a mejoras laborales, edilicias, administrativas, etc.”.

Cabe agregar que, días atrás, el gremio se avocó a analizar el proceso inflacionario del 2025, luego que el INDEC informara que la inflación de diciembre de 2025 en la Patagonia fue del 2,6%.

“La inflación anual 2025 en la Patagonia acumuló un 32,9%, convirtiéndose el total anual más alto del país a pesar de su bajo índice en el último mes”, señaló AMET mientras los docentes se preparan para encarar en febrero las negociaciones colectivas ante el Consejo Provincial de Educación. Y añadió que “esta aparente contradicción se explica porque el costo de vida (el nivel de precios base) y la inflación (el ritmo al que suben) son indicadores diferentes”.

En ese sentido, se recordó que vivir en la Patagonia resulta históricamente entre un 30% y un 40% más caro que en el centro del país, debido a factores estructurales como las grandes distancias, el transporte y los mayores costos de servicios y vivienda. A enero de 2026, esa brecha continúa vigente y se profundiza incluso cuando la inflación mensual muestra variaciones moderadas.

AMET ilustró la situación con un ejemplo concreto: “Aunque un mes específico la inflación sea baja, los precios de partida en el sur ya son elevados. Si un producto cuesta $100 en Buenos Aires y $140 en el sur, y la inflación es del 2% para ambos, el aumento en pesos será mayor en la Patagonia, profundizando la brecha de costo de vida a pesar de tener el mismo porcentaje de inflación”.

A propósito, señaló a La Opinión Austral que los indicadores difundidos no reflejan incrementos significativos en rubros clave para la economía familiar: “Está claro que en estos valores difundidos por el INDEC, no están reflejados las subas de telefonía, alquileres, combustibles, entre otros costos de la economía hogareña”.

