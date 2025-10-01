Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La primera suplente de la lista de La Libertad Avanza, Analía Barría, pasó por el estudio de Radio LU12 AM680 para trasmitir su opinión sobre por qué es importante que el presidente Javier Milei tenga más diputados en el Congreso de la Nación y por qué se sumó a ese espacio político.

Barría comparte la lista con Jairo Guzmán (1°), Perla Gómez de la Fuente (2°) y Matías Alzugaray (3°). Respecto a la campaña política, reconoció que al no ser un partido que cuente con un “aparato” es difícil porque todo, de cierta manera, se autogestiona.

Es un espacio “autoconvocante, tanto de la militancia como de las personas que pertenecen al partido, lo hacen por propia voluntad, por convicción, porque creen en nuestro presidente (Javier Milei)” y destacó la cantidad de juventud, de chicos que se acercan por motivación propia.

Analía Barria sostuvo que La Libertad Avanza “no es el partido de la casta”. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

En lo personal, “yo me dedico al sector privado, tengo mi emprendimiento, trabajo de eso, tengo una vida normal, una hija de 14 años, una familia, tengo mi abuela, a mis hermanas” y sobre el paso que dio en la política, comentó: “Es algo que a veces a uno le empieza a generar algo de querer involucrarse en lo que puede”. También comentó que participa de un grupo de ayuda de animales en situación de abandono.

Analía Barría señaló que a Jairo Guzmán lo conoció desde que hizo la apertura del local de La Libertad Avanza. “Pasé varias veces a hablar con él, a discutir sobre política, después me empecé de cierta manera a involucrar como muchos, a observar” y sostuvo: “Primero a ver a nuestro presidente, ver cómo iba su política, sus lineamientos, si realmente era genuino lo que él estaba proponiendo, porque la verdad que es un modelo económico que propone algo completamente diferente al que veníamos viviendo, entonces la verdad que todo lo que dijo en campaña de cierta manera lo fue cumpliendo” por lo que “te da te da más ganas de involucrarte”.

Lo mismo hizo con Jairo a nivel provincial. “Somos muchas personas que de cierta manera nos sentimos identificados con el partido o con los ideales, pero después hay que ver quiénes nos representan en la provincia. A Jairo tuve la suerte de empezar a conocerlo, hoy en día con las redes sociales, todos sabemos qué hacemos, dónde estamos, a dónde vamos, ni hablar de la información que se puede tener de las personas y la verdad es que me parece una persona transparente, que realmente tiene convicción, que realmente tiene ideales de defender este modelo y que está alineado con nuestro presidente”, subrayó.

Los candidatos de La Libertad Avanza: Jairo Guzmán y Perla Gómez de la Fuente.

Para Barría, el mensaje que quedó a partir del 2023 es que la sociedad toda entera quería un cambio. La gente “realmente se cansó de un modelo que quedó obsoleto por diferentes realidades, ya sea por no querer aceptar errores, por seguir con políticas que ya de cierta manera estaban devaluadas. Y ni hablar de la inflación y un montón de factores que hicieron que la gente diga dónde vamos a terminar”.

Luego, reconoció que el cambio es completamente abrupto. “Es otro tipo de modelo, es otro tipo de país el que se propone y claramente lo dijo el presidente en su momento, esto va a traer consecuencias bastante negativas el primer tiempo, porque claro, es difícil cambiar”, aunque manifestó que a las reformas, “cuesta entenderlas, porque uno piensa con el bolsillo, piensa en llegar a fin de mes, piensa con su salario y a veces los intereses personales claramente están antes que los colectivos”.

Una de las charlas de Jairo Guzmán. El partido del presidente Javier Milei quiere darle diputados nacionales de Santa Cruz.

La candidata de la Lista de LLA también señaló que en Santa Cruz se ha implantado el miedo respecto al presidente Milei, asegurando que si él gana la provincia va a terminar en ruinas. Sin embargo, “quizás es la oportunidad que tenemos para empezar a ver una provincia próspera” ya que “Santa Cruz es una de las provincias más jóvenes que tiene Argentina ¿En qué momento fue próspera? ¿En qué momento fue altamente productiva? Y no solamente extracción de hidrocarburos saberlo, ¿por qué no tenemos una economía desarrollada?”, se preguntó.

“Y ni hablar el deterioro en factores importantes que hacen a que tengamos una sociedad que tenga calidad de vida, ya sea en educación, en salud y un montón de situaciones. La sociedad apostó y le dio un voto de confianza a un cambio, ese cambio recién está empezando. Y sí, está impactando”, manifestó, aunque aclaró que cuando va al supermercado ve que algunos precios están bajando. Antes de finalizar, Analía Barria sostuvo que La Libertad Avanza “no es el partido de la casta, es el partido de valores y principios, de honestidad, transparencia y hasta solidaridad, y no mezclarse con la vieja política tradicional y eso es también algo que atrae”.