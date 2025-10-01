Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles, la Secretaría Electoral del Juzgado Federal de Río Gallegos realizó una charla abierta para explicar la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), que reemplazará al sistema tradicional de boletas partidarias y cuarto oscuro en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre.

El encuentro se desarrolló pasadas las 18. 30 en el SUM del Colegio Salesiano, ubicado en Fagnano y Presidente Alfonsín. La actividad buscó despejar dudas, brindar información práctica y mostrar cómo será el procedimiento de votación para los ciudadanos.

Durante la charla, encabezada por el juez federal Claudio Vázquez y la secretaria electoral María Monserrat Campos Álvarez se fue informando sobre los diferentes pasos de la votación que será inédita para los electores de la provincia de Santa Cruz ya que por primera vez se votará con Boleta Única de Papal.

El modelo de boleta que encontrará el elector/a cuando llegue a la mesa de autoridades. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

En esa instancia, se explicó que el cuarto oscuro dejará de existir y los votantes emitirán su voto en cabinas individuales, diseñadas para garantizar privacidad y agilidad. Cada cabina contará con lapiceras disponibles, eliminando la necesidad de llevarlas desde casa.

La urna y el habitáculo que deberán utilizar los electores este año en Santa Cruz. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

El recorrido del votante con la BUP será lineal y sencillo: primero se presentará el DNI ante la autoridad de mesa, luego se recibirá la boleta única firmada, se ingresará a la cabina (un cartón para evitar que se vea dónde se realizará la marca con la birome) para marcar la preferencia, se depositará la boleta doblada en la urna y, finalmente, se firmará en el padrón, entregando el troquel y recibiendo de vuelta el documento.

Durante el simulacro de votación realizado el pasado 19 de septiembre en el mismo colegio, se aclaró que la cantidad de cabinas dependerá del número de electores de cada mesa, según la decisión del presidente de mesa.

“Agilizar la votación”

Tras la charla, de la que participaron fiscales y referentes de espacios políticos, como personal de la justicia federal y provincial, el juez Claudio Vázquez indicó a La Opinión Austral que “lo que se persigue con la boleta única de papel, con la simplicidad de este tipo de votación, es que la gente se adapte, vea que es un método transparente y simple”, señaló.

Sobre la elección propiamente dicha, el juez federal sostuvo que va a ser más expeditiva en la medida que las autoridades de mesa habiliten las dos cabinas de votación y puedan votar dos personas casi en simultáneo, a pesar de que habrá una sola urna por mesa. “Lo que tratamos de hacer es agilizar el trámite de votación, que sea con la fluidez suficiente como para que el elector no tenga que estar esperando por mucho tiempo en los patios (de las escuelas) o en el lugar de votación”, acotó.

Claudio Vázquez: “Lo que tratamos de hacer es agilizar el trámite de votación”. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

Respecto a que la lapicera será con tinta indeleble, subrayó que fue aprobada por la Cámara Nacional Electoral y por todos los organismos responsables de proveer los materiales electorales. También aclaró que la lapicera es la de la mesa de votación, ya que algunos sectores políticos invitaban a llevar una propia a los electores. “Se la va a entregar la autoridad de mesa y se la van a tener que devolver”, dijo.

También se le preguntó sobre la marca que hay que realizar dentro de la boleta, a lo que respondió que puede ser una cruz o un tilde o un círculo, algo visible para cuando se el recuento de los votos, no deje ninguna duda.

Ocho propuestas políticas

Finalmente, confirmó que serán ocho las agrupaciones políticas que participarán de estos comicios ya que el partido UNIR no fue oficializado tras la denuncia del fiscal federal Julio Zárate respecto de las irregularidades que se habían presentado. “Ahora el fiscal tiene la responsabilidad de continuar con el trámite”, mencionó.

El fiscal federal Julio Zárate habló con La Opinión Austral. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

Antes de concluir la actividad, el propio fiscal, que estaba presente en el lugar, fue consultado por La Opinión Austral respecto de este tema. Aclaró que una cosa es el trámite electoral donde el partido UNIR quedó excluido y otro es la causa penal “en función de las responsabilidades por el uso de documento apócrifos o firmas adulteradas que tuvimos en fichas como en actas”.