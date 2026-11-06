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La intendenta de Comandante Luis Piedra Buena, Analía Farías, destacó la firma del primer Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para los empleados municipales y señaló que el acuerdo representa un avance en el reconocimiento de derechos y en la organización de las relaciones laborales.

Durante el acto encabezado por el gobernador Claudio Vidal en Casa Santa Cruz, la jefa comunal recordó su propia trayectoria como trabajadora municipal y puso en valor el significado de alcanzar una herramienta que establece reglas claras para quienes trabajan en la administración local.

“Histórico este día, un paso muy importante como empleada municipal, porque mis pasos los comencé como empleada municipal”, expresó.

Un convenio construido mediante el diálogo con los gremios

Farías explicó que el acuerdo fue resultado de meses de trabajo y de la búsqueda de consensos entre el Ejecutivo municipal y las organizaciones sindicales ATE y UPCN.

Analía Farías, intendenta de Piedra Buena. A la derecha en la foto, el gobernador Claudio Vidal.

“Este logro se alcanzó después de meses de trabajo, del compromiso de aunar criterios al momento de trabajar entre los derechos del trabajador y la patronal”, señaló.

La intendenta explicó que el municipio venía funcionando con un estatuto que había quedado desactualizado frente a las necesidades actuales de la administración.

“Nosotros estuvimos trabajando durante este tiempo de gestión con un estatuto municipal que ya estaba muy obsoleto en cuanto a las reglas, y esto viene a aclarar tanto los derechos como las obligaciones de ambas partes”, sostuvo.

Reglas claras para los trabajadores y las futuras gestiones

La jefa comunal remarcó que contar con un marco normativo consensuado permitirá ordenar las relaciones laborales y establecer criterios objetivos para el funcionamiento cotidiano del municipio.

En ese sentido, subrayó que el convenio no constituye una herramienta limitada a la actual administración, sino un derecho que tendrá continuidad institucional. “Esto es un instrumento legal y un derecho adquirido para el trabajador con reglas claras al momento de prestar sus servicios para esta gestión y para todas las que vengan”, afirmó.

Finalmente, agradeció la participación de los representantes gremiales y el acompañamiento técnico de la cartera laboral provincial y político del gobernador Claudio Vidal

“Agradezco a cada uno de los integrantes de la mesa de trabajo de Piedra Buena, a los representantes de ATE, de UPCN y la presencia técnica de la cartera laboral y política del Gobernador. Lo dijimos, lo hicimos, así que por ese camino es”, concluyó.