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El gobernador Claudio Vidal encabezó recien temente la firma de los acuerdos que establecen las condiciones normativas y operativas para el reinicio definitivo de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, consideradas una de las obras de infraestructura y generación energética más relevantes del país.

El encuentro, realizado en la sede de la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas, convocó a autoridades del Gobierno nacional, directivos de la UTE ejecutora y representantes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

Durante la reunión, las partes refrendaron la actualización del plan de trabajo, adecuaron el esquema de condiciones laborales y ratificaron el cumplimiento estricto de los convenios colectivos de trabajo vigentes, con el objetivo de garantizar la previsibilidad en la reanudación de las tareas.

En diálogo con LU12 AM680 Radio Río Gallegos, el intendente de Puerto Santa Cruz, Juan Manuel Bórquez, valoró el alcance del acuerdo y detalló las expectativas de la comuna frente al reinicio de los trabajos en la cuenca del río Santa Cruz.

Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 6 de noviembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina.

“La verdad es que para nuestra localidad, por la cercanía que tiene con el proyecto, es una gran noticia. La realidad es que para nosotros también es un momento sumamente difícil económicamente hablando y complejo. La reactivación de esta obra a nosotros nos va a permitir generar puestos de trabajo, en principio, que es lo más importante”, expresó Bórquez a la emisora radial.

Punta Quilla y compre local

En materia logística e infraestructura, el jefe comunal reveló que mantuvo conversaciones iniciales con los representantes de las firmas internacionales a cargo de la ejecución de la obra, con el objetivo de canalizar la logística pesada a través de las instalaciones portuarias de la localidad.

“Un dato interesantísimo es el trabajo de lo que va a hacer el puerto Punta Quilla. Tuvimos una pequeña charla con los empresarios chinos y nos comentaban que iban a hacer trabajos ahí donde van a bajar maquinaria por nuestro puerto, así que la verdad que para nosotros es sumamente importante la noticia”, precisó el intendente en LU12 AM680.

Anticipó que mantendrá reuniones formales en el municipio para coordinar la logística y exigir la aplicación de mecanismos que beneficien de manera directa al entramado comercial y de servicios de la zona.

“Es algo de lo que nos han comentado los empresarios chinos. Por supuesto que vamos a tener una charla dentro de nuestra localidad donde vamos a poder plasmarlo un poquito más y donde vamos a insistir en el compre local y todas estas cosas que dinamizan muchísimo la economía de las localidades cercanas. Queremos generar una economía circular que va a poder empezar a moverse dentro de nuestra comunidad, porque directa o indirectamente hay cosas que sí o sí se van a necesitar”, remarcó.

Mano de obra santacruceña

Al abordar la política de contratación de personal, el intendente ratificó que asumirá una postura firme ante la UTE y las autoridades laborales para asegurar que las vacantes operativas sean ocupadas por residentes de Puerto Santa Cruz y de la provincia.

“Vamos a hacer todo lo posible para que la mano de obra sea en su mayoría de las localidades más cercanas y que en principio, por supuesto, sea de Santa Cruz. Nosotros vamos a pelear por Puerto Santa Cruz para que una buena cantidad de personas puedan trabajar en la obra”, enfatizó Bórquez.

En esa línea, el intendente marcó una diferencia con el desarrollo de la obra en períodos anteriores y asumió la conducción de los reclamos locales. “En años anteriores, cuando la obra estaba en funcionamiento, no habíamos tenido el impacto que por ahí se decía. Nosotros claramente tenemos que pelear. En este caso me voy a poner al frente de eso e intentar que el trabajo sea en principio para la gente de Santa Cruz y de nuestra localidad”, sostuvo.

Impacto de la crisis

Durante la entrevista con LU12 AM680, el jefe comunal trazó un diagnóstico sobre el escenario socioeconómico que atraviesa la localidad tras la parálisis prolongada de la obra pública y la falta de alternativas productivas en la zona.

“Ha sido muy duro y complejo. Es una localidad que está pasando en este momento un momento delicado, ya hace bastante tiempo, con un puerto que tiene trabajo muy esporádico. La situación económica que se vive en todo el país a nosotros también nos afecta, pero no tenemos minería ni petróleo. Todo se reduce prácticamente a un 80% de gente trabajando en la administración pública, mucha gente en búsqueda de empleo y el sector privado comercial pasándola mal”, explicó el mandatario municipal.

Asimismo, Bórquez se refirió a la resistencia de las pequeñas y medianas empresas frente al incremento de los costos operativos y las tarifas de servicios públicos.

“La gente la está peleando, esa es la verdad. Los pequeños comerciantes, como siempre digo, en su gran mayoría trabajan por la mañana en la administración pública y de alguna u otra manera se la rebuscan en el sector comercial. Los servicios han sido motivo de mucho conflicto, donde los gastos se han incrementado y la gente está haciendo lo posible para sostener el sector. Los argentinos tenemos en nuestra esencia estar peleando todo el tiempo, pero ojalá que en algún momento nos toque pasar un momento más aliviador y que la gente pueda estar más tranquila”, reflexionó.

El rol de los municipios

Finalmente, el intendente de Puerto Santa Cruz explicó las directivas planteadas por el Ejecutivo provincial para coordinar las acciones entre el Gobierno y los municipios de la zona de influencia de las represas hidroeléctricas.

“El gobernador Claudio Vidal, que desde el principio se puso al frente de la reactivación de represas, nos ha dado siempre el lugar para que seamos protagonistas. Nos ha pedido estar cerca del remate de la obra, mantener el diálogo constante con los empresarios chinos y no desvincularnos de algo que va a influir de manera directa en nuestra comunidad. Eso es básicamente lo que nos pidió y así lo hemos hecho durante todo este tiempo”, concluyó Bórquez en LU12 AM680.