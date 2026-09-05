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El veterano de Malvinas y reconocido actor de Río Gallegos, Andrés Fernández Cabral, se pronunció en redes luego de la cadena nacional del jueves, en la que Javier Milei anunció un paquete de medidas que contempla la creación de una base naval en Tierra del Fuego, un endurecimiento de las sanciones contra empresas petroleras que operan ilegalmente en el archipiélago y un llamado a la dirigencia política para conformar un frente unido.

Fernández Cabral cuestionó duramente al Presidente, al afirmar: “Milei y su gobierno son entreguistas“. En un comentario de la red social Facebook, profundizó sus críticas y remarcó: “No les creo nada”.

En esa línea, consideró que el anuncio “es una burda estrategia electoral” y planteó: “Está claro que se responde a los intereses estadounidenses de controlar el Atlántico Sur y poner pie firme en él. Es extraño, al menos, que se haya hablado tanto en estos días del Estrecho de Magallanes y ahora de Malvinas”.

También apuntó contra el mandatario por su postura frente al Reino Unido: “Este presidente admirador incondicional de Margaret Thatcher y sus políticas que incluyen el crimen de guerra del Crucero Belgrano, tomó debida cuenta que la causa Malvinas cala hondo en nuestro pueblo, y con la que no se juega, máxime la demostración acaecida en el Mundial y aquella bandera que puso nerviosos a los ingleses, pero altertó a EEUU de una causa viva y arraigada en nuestra patria”.

En el cierre de su mensaje, y con un tono de advertencia, el excombatiente manifestó: “Pusieron en marcha este engranaje que haga creer que el gobierno se abraza sinceramente a la causa Malvinas y corra el telón por un tiempo sobre lo que acontece en nuestra patria. Habrá que estar muy atentos ya que Milei, Trump y otros no dan puntada sin hilo. Quizá me equivoque y ojalá asi sea. Pero como dije, no le creo nada a este gobierno hasta que me demuestre lo contrario”.

Una mirada diferente entre los veteranos

Por su parte, el presidente del Centro de Veteranos de Malvinas de Río Gallegos, Eduardo Chorrero, interpretó de manera sumamente positiva las medidas anunciadas por el Ejecutivo. En comunicación con La Opinión Austral, consideró: “Por fin un político que se interese por la soberanía de Malvinas y sobre todo por los intereses energéticos”.

Chorrero respaldó la postura oficial respecto de la situación jurídica de los habitantes de las islas y cuestionó los argumentos sostenidos por el Reino Unido. “Me pareció muy bueno lo de estar impuesto en territorio sin tener derecho a la libre determinación de los pueblos. No son legítimos sus reclamos, por eso empezó con el discurso cuando dijo que Malvinas son y serán argentinas”, enfatizó.

Eduardo Chorrero, presidente del Centro de Veteranos de guerra de Malvinas. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Asimismo, el referente de los veteranos riogalleguenses destacó el llamado del Presidente a la oposición para acompañar de manera unánime el reclamo por la soberanía argentina, una postura que, según señaló, no suele ser frecuente en la política nacional. “No escuché jamás a ningún político defender la soberanía y pedirle a la oposición a respaldar el pedido de reclamo soberano”, reconoció con sorpresa durante su diálogo con LOA.

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