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Este jueves se realizó en el Salón Gregores de Casa de Gobierno la apertura de sobres de la Licitación Pública N.º 24/SP/2026 para la construcción de la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Las Heras, una obra estratégica para mejorar el saneamiento, reducir el impacto ambiental y avanzar en la reutilización del agua tratada para riego.

El proyecto, a cargo de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), cuenta con un presupuesto oficial superior a los $21.722 millones y recibió cuatro ofertas para la construcción de la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Las Heras. La apertura de sobres representa un paso clave para avanzar hacia la evaluación técnica y económica, la adjudicación y el inicio de una obra estratégica para el saneamiento de la localidad.

El acto fue presidido por el presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Matías Cortijo, acompañado por la ministra de Gobierno, Belén Elmiger; el secretario de Estado de Gobierno e Interior, Hernán Elorrieta; el director de SPSE, Fernando Marco, y representantes de las cuatro empresas oferentes.

En la licitación, la UTE Chimen Aike-E.I.S.A. presentó dos alternativas económicas: una por $19.549.158.826,97 y otra por $21.550.609.153,37, ambas con IVA incluido. Por su parte, Hermanos Sandin SRL ofertó $18.184.976.220,31, mientras que Riva Santiago Enrique presentó una propuesta de $25.890.000.000. En tanto, Rovella Carranza S.A. cotizó los trabajos en $22.629.140.319,32.

La ministra de Gobierno, Belén Elmiger, abre uno de los sobres de la licitación. A su izquierda, Hernán Elorrieta, secretario de Estado de Gobierno e Interior; a su derecha, Matías Cortijo, presidente de SPSE, y Fernando Marco, director del organismo. FOTO: GOBIERNO DE SANTA CRUZ

En diálogo con La Opinión Austral, Cortijo destacó la cantidad y el nivel de las propuestas recibidas. “Estamos a mitad del proceso licitatorio, que es la apertura de sobres, con una licitación que inicialmente consideramos exitosa por haber tenido cuatro oferentes de calidad”, señaló.

El titular de SPSE explicó que la iniciativa requirió cerca de un año de trabajo técnico para definir una solución acorde con las necesidades de Las Heras. “Queríamos una planta que estuviera acorde al pueblo, a la tierra que teníamos disponible y con posibilidades de ampliación y de reutilización de agua para riego”, precisó.

Matías Cortijo, presidente de Servicios Públicos SE en diálogo con La Opinión Austral FOTOS: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Evaluación de ofertas y plazos: cuándo comenzaría la obra

Tras la apertura de sobres, Servicios Públicos iniciará la evaluación técnica y económica de las cuatro propuestas, un proceso que demandará aproximadamente un mes. Una vez definida la adjudicación, el objetivo es comenzar los trabajos hacia fines de 2026, aunque el inicio podría trasladarse a mediados de enero de 2027, según los tiempos de organización de la empresa contratista. El plazo de ejecución previsto es de un año y medio.

En diálogo con La Opinión Austral, Matías Cortijo explicó que la obra representa una de las inversiones de mayor magnitud que lleva adelante el organismo, después del interconectado eléctrico.

Por su parte, el secretario de Estado de Gobierno e Interior, Hernán Elorrieta, destacó la importancia de concretar un proyecto largamente esperado por los vecinos.

“Para nosotros va a ser un antes y un después. Es algo que se pide por años a gritos, que se ha prometido y que no se ha cumplido”, expresó Elorrieta, quien también advirtió sobre la necesidad de dar respuesta al crecimiento de la localidad. Según señaló, la planta existente había sido proyectada para unos 10.000 habitantes, mientras que actualmente la población supera ampliamente esa cifra.

Hernán Elorrieta, secretario de Estado de Gobierno e Interior, aseguró que la obra marcará un antes y un después para la localidad. FOTOS: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Tratamiento de efluentes y reutilización del agua para forestación

La nueva planta permitirá mejorar el tratamiento de los efluentes cloacales y avanzar en la reutilización del agua para el riego de áreas forestadas, una alternativa especialmente relevante en una zona caracterizada por la escasez de recursos hídricos.

“Hoy no estaba contando con un tratamiento a la altura de lo que espera la ciudad”, señaló Cortijo al referirse al sistema actual. Además, explicó que el proyecto fue diseñado para tratar los residuos cloacales en condiciones adecuadas y aprovechar el agua resultante en las tareas de forestación que desarrolla el Consejo Agrario.

“Poder reutilizar toda esta agua de efluente para forestar, crear cortinas de viento y embellecer la ciudad es uno de los objetivos principales de esta planta”, sostuvo el titular de SPSE.

La iniciativa busca articular el saneamiento con las políticas ambientales, mediante la creación de cortinas forestales que contribuyan a reducir el impacto del viento y mejorar el entorno urbano. De esta manera, el tratamiento de los efluentes se vinculará con el aprovechamiento de un recurso valioso en una región donde el agua es limitada.

Cortijo también remarcó que la obra forma parte de un plan más amplio de inversiones en Las Heras, que incluye la incorporación de maquinaria y vehículos, la ampliación de redes de servicios, el recambio de transformadores y la instalación de luminarias. “Esta obra no es un hecho aislado. Es la más notoria, es la punta del iceberg por la magnitud”, afirmó.

Con cuatro empresas interesadas en ejecutar los trabajos, el proyecto avanza hacia la etapa de evaluación y adjudicación. La construcción de la planta apunta a dar respuesta a una demanda histórica de Las Heras, mejorar las condiciones sanitarias y promover la reutilización del agua para el desarrollo ambiental de la localidad.