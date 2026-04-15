Tras la repercusión de la jornada “Carne de Guanaco: nueva identidad gastronómica de la Patagonia”, realizada la semana pasada en la Sociedad Rural de Río Gallegos, la directora de Fauna del Consejo Agrario Provincial, Marisol Espino, se refirió al aprovechamiento de este recurso regional.

“Llevamos ya muchos años trabajando en esto, pero a partir del año pasado se renovó el plan de manejo para poder garantizar trazabilidad y sustentabilidad, se establecieron más protocolos, más procedimientos y ahora estamos trabajando mucho mejor, hemos podido hacer los procesos más ágiles”, manifestó Espino a La Opinión Austral.

Además, agregó que están trabajando en capacitación y el fortalecimiento de la cadena logística. “Una de las cosas más importantes para poder hacer un aprovechamiento sostenible de la especie es poder tener trazabilidad, esto quiere decir que todas las personas que hagan un aprovechamiento, cuenten con los permisos necesarios y con todos los estudios que pedimos”.

Marisol Espino, directora de Fauna del Consejo Agrario Provincial. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Actualmente, explicó que “para poder tener un aprovechamiento de guanaco, los establecimientos nos tienen que presentar un relevamiento de la especie, es decir cuántos guanacos tienen, qué densidad de guanacos tienen en un campo, cuál es el estado de su pastizal, cuánto ganado tienen si es que tienen ganado porque hay muchos campos que ya no tienen ganado, esto se hace con la finalidad de ver el estado de la población en cada uno de los lugares en donde se hace la intervención. Una vez que tenemos esta información, el equipo de la Dirección General de Fauna analiza los datos que tenemos presentados y aquellos a los que se les acepta es porque cumplían las condiciones necesarias para que esto sucediera de la mejor manera”.

Espino señaló: “Tenemos garantizada la trazabilidad en Santa Cruz y también está el Frigorífico Montecarlo y Lama Patagonia de Gobernador Gregores que tienen la posibilidad de vender legalmente sus productos en toda la provincia. Estos productos son los que después se toman como materia prima para el resto de la cadena de producción, lo que venden es la carne que sería la materia prima, después muchos negocios toman esa carne y a esa materia prima, le agregan valor, estamos hablando de una dispersión y un efecto multiplicador de la cantidad de empleos que se están generando a raíz de este aprovechamiento del guanaco“.

La lana

Por otro lado, mencionó que también están trabajando en el aprovechamiento integral. “Queremos fomentar el aprovechamiento de las fibras porque la lana de Guanaco, es la segunda más fina a nivel mundial, está la vicuña y luego, la de guanaco, es una fibra que tiene mucho potencial. Es buscada y sin embargo, no tanto porque el guanaco es una especie CITES, esto quiere decir que hay una convención internacional que regula el mercado de esta fibra, eso implica un montón de papeleo. Si bien es una fibra de muy alta calidad, como provincia, tenemos que garantizar que se pueda hacer de la mejor manera y había un vacío legal para poder vender una cantidad que sea interesante para los mercados internacionales, pero sí hay mucho interés en el desarrollo del mercado“.

Desde el CAP destacaron el efecto que genera el aprovechamiento del guanaco.

En este sentido, adelantó que “ya se está trabajando. Necesitás un periodo de tiempo para poder garantizar que la trazabilidad se realiza, son cosas que tardan de dos a cuatro años en generarse”.

En cuanto a la venta, Espino explicó que “para poder proveer a otras provincias, tendríamos que tener certificados, ya sea mataderos, frigoríficos o empresas que hagan el aprovechamiento cárnico que estén certificados ante SENASA para que puedan tener el tránsito nacional. En este momento, todos los frigoríficos que tienen una habilitación para el aprovechamiento del guanaco no tienen tránsito federal entonces no estamos sacando carne de la provincia, todo lo que se produce en Santa Cruz se está quedando en Santa Cruz“.

Otra es la situación en Chubut, donde no está permitida la faena de guanaco ni la elaboración de sus derivados, provincia sobre la cual, señaló: “Ellos están trabajando en su plan de manejo pero lo tienen mucho menos avanzado que nosotros. Es una cuestión de inversiones, etapas y decisiones”.