Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) protagoniza un nuevo foco de tensión en Santa Cruz luego de que este miércoles por la noche sus afiliados se atrincheraran en el Consejo Provincial de Educación, en Río Gallegos.

La medida fue confirmada por el secretario gremial de ATE Santa Cruz, Gustavo Saldivia, quien en conferencia de prensa aseguró: “A partir de este momento nos atrincheramos adentro del Consejo Provincial de Educación. La única manera de que salgamos es que liberen a nuestros compañeros que están injustamente presos por luchar”.

La protesta cuenta con el acompañamiento de al menos diez gremios, entre ellos el Sindicato de Trabajadores Viales (STV), APROSA, ADOSAC y AMET, en el marco de un creciente conflicto sindical que se intensifica en distintos puntos de la provincia.

El detonante de la medida fue la detención de dos dirigentes gremiales de ATE ocurrida este miércoles alrededor de las 18:00. Se trata de la secretaria general, Marlene Noelia Gómez, y el coordinador de municipales, José Vilán, quienes fueron arrestados tras una protesta realizada dentro del Hospital Distrital de Las Heras en reclamo de mejoras salariales.

Según trascendió, Gómez habría ingresado a las oficinas de la dirección del hospital, situación que derivó en una denuncia por parte del director del nosocomio. Ambos dirigentes fueron posteriormente trasladados a la localidad de Pico Truncado.

“Los compañeros estaban haciendo una jornada pacífica en el hospital. Les dijeron que se tenían que retirar y respondimos que estábamos pacíficamente. Los metieron en cana como delincuentes y los trasladaron a Pico Truncado. Es una vergüenza”, indicó Saldivia.

Además, remarcó que los trabajadores fueron esposados y reiteró que el gremio venía priorizando el diálogo: “Si llegamos a esto es porque se cruzó un límite. No lo podemos permitir”.

El dirigente también señaló que hasta el momento no cuentan con información precisa sobre la situación de los detenidos: “Nuestro secretario general está viajando a Pico Truncado para tener contacto directo. Nosotros acá nos vamos a trincherar y resistir”.

En ese contexto, denunció que hubo advertencias sobre un posible desalojo: “Un mediador vino a informarnos que nos iban a reprimir. Nosotros estamos tranquilos, en una protesta pacífica, pero estamos convencidos de sostener la medida”.

Saldivia fue más allá y lanzó una advertencia: “Que vengan a reprimir, porque van a reprimir a miles de trabajadores”.

El referente sindical también apuntó contra el juez Eduardo Quelín, quien interviene en la causa: “Tiene la caradurez de decir que nos quedemos tranquilos que mañana los liberan. Que los liberen ya, porque no son delincuentes”.

Asimismo, responsabilizó al Gobierno provincial por la escalada del conflicto: “Hay una crisis social, económica y política. Le exigimos al gobernador que se haga cargo de lo que pueda suceder”.

Reclamo salarial y conflicto en escalada

El conflicto se enmarca en una serie de reclamos por mejoras salariales y la apertura de paritarias. Según Saldivia, los trabajadores ya ni siquiera exigen aumentos inmediatos, sino la posibilidad de negociar: “Estamos pidiendo apertura de paritaria. No puede ser que quieran congelar los salarios hasta diciembre mientras los trabajadores se mueren de hambre”.

La protesta en el CPE se suma al acampe que el Frente Sindical mantiene desde el martes frente a la Casa de Gobierno, donde denuncian despidos y una profunda crisis en el sector público.

Apoyo de otros gremios

Desde distintos sectores sindicales expresaron su respaldo a la medida. Jacky Borquez, referente de Vialidad Nacional, afirmó: “Venimos a solidarizarnos con los compañeros. No somos delincuentes. Vamos a seguir en la lucha por aumento y recomposición salarial para todos los trabajadores de Santa Cruz”.

Además, adelantó que evalúan la continuidad de las medidas de fuerza: “Estamos viendo si seguimos con el acampe o profundizamos el paro hasta que liberen a los compañeros”.

El conflicto continúa en desarrollo y crece la tensión en Santa Cruz, con un escenario marcado por protestas, reclamos salariales y una fuerte confrontación entre los gremios y las autoridades provinciales.

1 de 7 | FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 2 de 7 | FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 3 de 7 | FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 4 de 7 | FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 5 de 7 | FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 6 de 7 | FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 7 de 7 | FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL