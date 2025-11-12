Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Fuentes oficiales de Aeropuertos Argentina 2000 confirmaron a La Opinión Austral que las obras de refacción del Aeropuerto Internacional Piloto Civil Norberto Fernández de Río Gallegos avanzan en tiempo y forma, con la meta de reabrir sus puertas el 23 de diciembre a las 00:00 horas.

La obra, una de las más importantes de los últimos años en materia de infraestructura aeroportuaria en Santa Cruz, forma parte del plan de modernización del sistema aeroportuario nacional. Incluye la reconstrucción total de la pista principal, calles de rodaje y plataforma comercial, además de mejoras estructurales en la terminal de pasajeros y el área operativa.

Avances confirmados y reapertura a tiempo

La Opinión Austral pudo confirmar que el proyecto “avanza muy bien, en tiempo y forma”, y que todo el cronograma previsto se cumple según los plazos acordados.

“La obra avanza muy bien, en tiempo y forma para llegar listos al 23 de diciembre a las 00:00 horas”, señalaron a este medio fuentes oficiales.

La reapertura de la terminal aérea será clave para el movimiento turístico de fin de año y la temporada de verano, en especial por el aumento de vuelos previstos hacia y desde Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, y Ushuaia.

Reutilización del material y mejoras adicionales

Un dato exclusivo que supo La Opinión Austral es que todo el fresado —el asfalto removido de la pista vieja— fue reutilizado dentro del propio aeropuerto.

“Todo el fresado que se sacó de la vieja pista se reutilizó en el Aeropuerto. Con el mismo material se mejoraron caminos y una pista auxiliar que tiene la Fuerza Aérea Argentina en la X Brigada Aérea”, detallaron las fuentes.

Cabe recordar que el fresado es el material resultante del proceso de levantar la carpeta asfáltica anterior. Una vez triturado, puede reutilizarse para estabilizar y mejorar caminos, lo que no solo reduce costos sino que también aporta un beneficio ambiental, al evitar el desecho de toneladas de material reutilizable.

Una inversión millonaria para Río Gallegos

Según datos publicados oficialmente, la remodelación del Aeropuerto de Río Gallegos implica una inversión cercana a los USD 30 millones, financiados por el Ministerio de Transporte de la Nación y la concesionaria Aeropuertos Argentina 2000.

Las obras comenzaron el 1 de septiembre de este año y contemplan nuevas balizas, modernización del sistema de iluminación, repavimentación integral de pista y calles de rodaje, además de mejoras en los sistemas de seguridad operativa y drenaje.

Durante los meses de ejecución, los vuelos fueron redirigidos al Aeropuerto de El Calafate, mientras se realizaron tareas simultáneas en pista, plataforma y sectores de servicio.

El aeropuerto de Río Gallegos volverá a quedar operativo a las 0 horas del martes 23 de diciembre.

Impacto regional y expectativas

La finalización de la obra no solo devolverá a Río Gallegos su conectividad aérea plena, sino que fortalecerá el rol del aeropuerto como punto estratégico del sur patagónico, clave para la logística civil y productiva.

Con la fecha de reapertura ya definida para el 23 de diciembre, las autoridades esperan retomar la actividad comercial completa antes de fin de año, en coincidencia con el inicio de la temporada alta.

El Aeropuerto Internacional Piloto Civil Norberto Fernández volverá a operar con instalaciones modernizadas, pistas reforzadas y mayor capacidad operativa. La reutilización del material de fresado y el cumplimiento estricto de los plazos marcan una gestión eficiente de recursos y tiempos, destacaron desde la administración de la terminal aérea. La cuenta regresiva ya comenzó.