Con un gran marco de público, dio inicio este jueves el Primer Foro de Mujeres Mineras de Santa Cruz, que se desarrolla en Puerto San Julián con la organización de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA).

Las primeras en participar fueron Fiorella Merlassino, Andrea Vidal y Paula Pareto, “quienes brindaron miradas y experiencias sobre liderazgo, bienestar e inclusión”, destacaron desde AOMA.

Javier Castro, secretario de AOMA, junto a la “Peque” Pareto, medallista olímpica de judo, una de las primeras disertantes del inicio del evento. FOTO: PRENSA AOMA

“Desde AOMA Santa Cruz y AMUTMIN seguimos impulsando el diálogo y las acciones que nos acercan a una minería más inclusiva, diversa y con igualdad de oportunidades”, subrayaron desde gremio conducido por Javier Castro, quien encabezó la primera jornada.

El secretario general de AOMA, Javier Castro, dijo a La Opinión Austral que “fue un éxito la primera jornada y lo de este viernes será también muy importante. Estoy emocionado por la convocatoria y porque se reafirmó el valor que tienen las mujeres en la minería”.

Esta previsto que el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, participe del cierre del evento.

De cara a lo que viene este viernes, la escritora y activista por los Derechos Humanos, Gabriela Arias Uriburu, quien será una de las disertantes, habló con Radio LU12 AM680 sobre su presencia en el encuentro y compartió una profunda reflexión sobre la resiliencia, el papel de las mujeres en el presente y el compromiso social frente a las nuevas realidades.

“Voy a estar trabajando sobre los vínculos, que es un gran tema para todos nosotros”, explicó la escritora, quien celebró el espacio que las mujeres han conquistado dentro de una actividad históricamente dominada por hombres. “Es una manera de poder conjugar la vida entre hombres y mujeres. Hay mucho que aprender de un lado y del otro“, afirmó.

Arias Uriburu sostuvo que la transformación social también implica revisar la historia familiar: “Una mujer que hoy avanza en la vida fue el sueño de una madre o una abuela que no pudo ejercerlo. Muchas veces los descendientes llevamos los sueños de esas mujeres”.

Consultada sobre la situación actual de los derechos humanos, advirtió sobre una crisis profunda: “No es solo responsabilidad del Estado, sino de todos nosotros. Los niños y jóvenes han sido dejados de lado desde hace tiempo. Si cada persona destinara unas horas a acompañar a quienes más lo necesitan, el país estaría en otras circunstancias”, planteó.

Paula Pareto junto a Javier Castro, en su charla motivacional charla motivacional denominada “Espíritu de Superación”.

Dueña de una historia marcada por la lucha y el dolor -cuando sus tres hijos fueron sustraídos y llevados a Jordania en los años noventa-, la activista sostuvo que “la posibilidad de ser resiliente es una decisión personal”.

“Yo decidí no ser víctima de lo que me pasó, sino una mujer en superación. Transformé el dolor en un nutriente de vida”, contó, al tiempo que destacó que el perdón, aunque necesario, “no lo resuelve todo”.

“El perdón es un inicio, pero después hay que hacer un trabajo más profundo, el de la redención, que es aceptar lo que hay y crear desde ahí”, explicó.

Para la autora, ese proceso interior es el que permite convertirse en “autora de la propia vida”. “El dolor es parte de la vida, pero la clave está en transformarlo en fuerza vital”, remarcó.

En la antesala del Día de la Madre, Arias Uriburu compartió que este año celebrará junto a su madre de 96 años. “Honro la maternidad que, aún con todo lo difícil, dio vida. Este año celebro la vida que se transmite a través de cada madre”, expresó emocionada.

Durante la entrevista, la activista también se refirió al impacto emocional que atraviesan las personas frente a las adversidades. “El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Lo que marca la diferencia es qué hacemos con lo que nos pasa“, afirmó.

Arias Uriburu explicó que gran parte de su trabajo actual está enfocado en acompañar procesos personales y colectivos de transformación. “Hoy la humanidad entera atraviesa situaciones difíciles, pero cada desafío es una oportunidad para crear más vida, para amar más, perdonar más y liberarnos más”, señaló.

Consultada sobre su mirada después de la pandemia, aseguró que el mundo vive una etapa de aprendizaje profundo. “La pandemia nos igualó a todos y nos mostró que nadie está exento del dolor. Pero también nos invitó a hacernos cargo de nuestra vida, a dejar de esperar que otros resuelvan lo que nos corresponde transformar”, destacó.

Finalmente, dejó un mensaje esperanzador: “Salir del sufrimiento y aceptar lo que tenemos que transitar es una de las vías de la resiliencia. Cuando uno deja de resistir y acepta, comienza a crear. Ahí nace la fuerza de la vida”, concluyó.