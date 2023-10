Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El 30 de octubre de 1983 se celebraron las elecciones que marcaron el fin de la dictadura militar y el inicio de una nueva etapa democrática en Argentina. En Santa Cruz, el candidato del Partido Justicialista, Arturo Puricelli, se impuso al radical Dr. Lorenzo y se convirtió en el primer gobernador electo por el voto popular desde 1976.

En una entrevista con Cambalache, que se emite por Tiempo FM 97.5, Puricelli rememoró la campaña que lo llevó a la victoria, basada en una propuesta de desarrollo provincial a partir de las riquezas naturales, el desarrollo energético, el turismo, la minería y la agropecuaria. También mencionó algunas de las obras que se realizaron durante su mandato, como la Planta de Cemento en Pico Truncado, la pavimentación de la ruta 40, el interconectado eléctrico y el Aeropuerto de El Calafate.

La campaña para la Gobernación en 1983

“Recorrimos toda la provincia organizando el Partido Justicialista, las Unidades Básicas y los Consejos locales. A partir de eso, se hizo una elección interna en donde con el apoyo de los afiliados terminé postulado como candidato y luego en un Congreso del Partido se ratificó la lista, como así también la nómina de candidatos a diputados provinciales y nacionales, senadores. Lo vivimos con mucha esperanza”, dijo Puricelli.

“Hablábamos del desarrollo de la provincia a partir de sus riquezas naturales, el desarrollo energético, el petróleo, el carbón y la incipiente idea de la usina para convertirlo en energía. También de la necesidad de terminar la Ruta 3 asfaltada, la pavimentación de la 40; de hacer las represas del Río Santa Cruz, del dique compensador de La Leona y de Los Monos para darle solución al agua de zona norte”, explicó sobre su propuesta electoral.

Tras la campaña, Puricelli fue electo gobernador de Santa Cruz con un importante apoyo del electorado. “Esperé los resultados en la unidad básica de calle Perito Moreno. Fueron unas elecciones muy gratificantes para mí, porque con 36 años cumplidos, el pueblo de Santa Cruz me cargó con una responsabilidad que me va a honrar toda la vida con el 54% de los votos. Creo que cumplí porque Santa Cruz creció y se transformó”, concluyó.

Puricelli y su relación con Raúl Alfonsín

Puricelli también recordó su relación con el presidente Raúl Alfonsín, a quien consideró “un gran demócrata” y lamentó no haber apoyado su propuesta de reformar la Constitución para permitir su reelección.

“Tuve una muy buena relación. Si bien tuvimos diferencias con el Tratado de paz y amistad que se formó con Chile, porque nosotros planteamos tres problemas que no fueron atendidos: la existencia de una zona sin delimitar de Hielos Continentales; no poder navegar libremente el Estrecho de Magallanes y la necesidad de consolidar nuestra presencia en las zonas en disputa”, dijo y recordó que “afortunadamente, en este sentido impulsamos la fundación del El Chaltén y se concretó”.

Por otro lado, el ex gobernador santacruceño aseguró que: “Alfonsín fue un excelente presidente. Si hubiera tenido la posibilidad de la reelección, los capitales especuladores no habrían logrado que se retirara antes de terminar. Con el Peronismo, al no permitir la reforma de la Constitución, habilitamos que se desestabilizara su gobierno. 20 cuadras del centro de Buenos Aires hicieron terminar su gobierno antes de tiempo. Fue un error por parte nuestra”.

Su mirada sobre la coyuntura actual

Por último, el ex mandatario provincial se refirió a la situación actual de la política argentina y el surgimiento de figuras de ultraderecha como el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.

“Me duele mucho que algunos personajes como Milei, que no tienen ni medio grado de prestigio, y vienen a descalificar (a Alfonsín) y decir las barbaridades que dice. La democracia está teniendo un desafío importante. Hay una alternativa altamente peligrosa para el futuro de los argentinos. Debemos trabajar fuerte para consolidar la democracia”, concluyó.