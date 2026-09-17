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Este jueves fueron puestos en funciones los vocales, Natalia Huaiquil, por los activos y José Díaz por los pasivos de la Caja de Servicios Sociales, en una ceremonia que estuvo presidida por el Jefe de Gabinete, Pedro Luxen, acompañado por la ministra Secretaria General de la Gobernación, Soledad Boggio, el presidente de la Caja de Servicios Sociales, Gustavo Zapatero y el Gerente General de la CSS, Javier Aybar.

Al respecto, Gustavo Zapatero, destacó el carácter democrático de los comicios y convocó a los nuevos integrantes del directorio a trabajar para mejorar la administración y las prestaciones de la obra social. Zapatero señaló que las elecciones representaron la tercera instancia de este tipo en los 60 años de historia de la obra social provincial.

También valoró la participación de los candidatos y el desarrollo de la jornada electoral. “Las elecciones han sido un verdadero ejemplo de un acto democrático donde todos los candidatos se han podido expresar”, afirmó el presidente de la CSS. Sobre la votación, agregó que “el acto en sí mismo, el día 28 de julio, se ha desarrollado de manera ejemplar realmente”.

Las autoridades en el acto, de izquierda a derecha: , el presidente de la Caja de Servicios Sociales, Gustavo Zapatero; el Jefe de Gabinete, Pedro Luxen; la ministra Secretaria General de la Gobernación, Soledad Boggio, quien se encuentra a cargo del despacho del Ministerio de Salud y Ambiente; y el Gerente General de la CSS, Javier Aybar.

Según explicó, los afiliados expresaron su decisión a través del voto y eligieron a Huaiquil y Díaz para acompañar la gestión institucional. “Los afiliados hablaron con su voto y eligieron a Natalia Huaiquil y a José Díaz. Para acompañarnos en el directorio”, sostuvo. “Realmente me honra recibirlos. Hemos tenido ya algunas charlas como para conocernos, y en ellas he manifestado mi más profundo deseo es que se sumen el equipo a trabajar”, declaró.

De acuerdo con la explicación brindada por Zapatero, la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz es una entidad autárquica destinada a brindar servicios de salud a los empleados públicos provinciales y municipales de toda la provincia.

El directorio está integrado por un presidente y cuatro vocales. Dos de ellos pertenecen al Poder Ejecutivo provincial, mientras que los otros dos son electos por los afiliados: uno representa a los trabajadores activos y el otro a los jubilados o pasivos.

Gustavo Zapatero, destacó el carácter democrático de los comicios y convocó a los nuevos integrantes del directorio a trabajar para mejorar la administración y las prestaciones de la obra social. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

La conducción política y de control del organismo acompaña el trabajo del equipo ejecutivo, encabezado por el gerente general y los gerentes de área. En ese esquema, el directorio tiene la función de controlar y guiar las decisiones institucionales.

“La caja tiene un directorio que es el responsable de controlar y guiar el accionar de la misma, que está llevado adelante por su equipo ejecutivo, encabezado por el gerente general y sus gerentes de área”, explicó el titular de la obra social.

La Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz tiene 127.000 afiliados, según informó durante el acto. “Esos empleados públicos representan un tercio de la población total de la provincia. Son 127.000 afiliados, lo cual habla por sí mismo de la importancia que tiene nuestra caja”, señaló Zapatero.

El presidente remarcó que la magnitud de la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz exige una responsabilidad especial por parte de sus autoridades. En ese sentido, vinculó la incorporación de Huaiquil y Díaz con la necesidad de fortalecer el trabajo colectivo para afrontar los problemas actuales.

Situación de la Caja

Zapatero indicó que la Caja atraviesa una situación “realmente crítica”. Aclaró, sin embargo, que el escenario no responde a una responsabilidad individual ni a un proceso político específico, sino a factores estructurales relacionados con el funcionamiento del sistema de salud.

El presidente indicó que llevaba apenas dos meses al frente de la gestión cuando realizó el diagnóstico. Ese período, afirmó, le permitió conocer tanto las dificultades financieras como el compromiso de los trabajadores de la institución.

Durante la asunción estuvieron presentes representantes sindicales y sociales. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

“Este corto tiempo me ha servido para tomar conciencia de la difícil situación que atraviesa nuestra caja”, manifestó. También destacó el compromiso del personal: “Es notable el sentido de pertenencia que tiene la gente de la caja por la caja”.

Para Zapatero, la prioridad consiste en controlar la situación financiera y mejorar los servicios que reciben los afiliados. Consideró que se trata de una tarea de gran complejidad, que no puede quedar limitada a las autoridades de la entidad.

“Y, por ende, el desafío que tenemos por delante es poder controlar la situación financiera y mejorar el servicio que prestamos a nuestros afiliados”, afirmó.

El titular de la Caja sostuvo que el problema excede a la realidad particular de Santa Cruz. En su exposición, mencionó a la Confederación de Obras Sociales Provinciales de la República Argentina (Cospra), entidad que reúne a las obras sociales provinciales.

Natalia Huaiquil recibe su designación de parte de la ministra Secretaria General, Soledad Boggio. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

En este contexto, indicó que Cospra difundió recientemente un comunicado en el que expresó preocupación por la situación de las entidades del sector. “Todas las obras sociales provinciales de todas las provincias se encuentran en una situación similar o peor que nuestra caja”, aseguró.

A su entender, el escenario está relacionado con la crisis general del sistema sanitario argentino, tanto en el ámbito privado como en el público. “Una situación que tiene que ver con el sistema de salud del país, tanto privado como público”, explicó.

Participación de todos los actores

Ante este contexto, el presidente de la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz convocó a participar a todos los sectores vinculados con la institución, al directorio, al equipo de gestión, a los empleados y también a los afiliados como actores necesarios para revertir la situación.

“Es una tarea realmente titánica donde vamos a tener que estar involucrados todos”, sostuvo. Luego amplió el llamado: “No solamente el directorio, el equipo de gestión, los empleados, los directores, sino también los afiliados”.

el Gerente General de la CSS, Javier Aybar, junto al vocal por los Pasivos, José Díaz. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

“Vamos a tener que convocar para poder ayudar y poder controlar la situación de la caja, y poder ponerla en el lugar que se merece”, declaró.

A pesar de las dificultades, el presidente defendió la calidad de la institución y sostuvo que la Caja conserva fortalezas que deben ser protegidas. “Comparándola con otros sistemas de salud, tanto público como privados, podemos sentirnos muy orgullosos de la caja que tenemos, a pesar de lo vapuleada que está”, expresó.

Para finalizar, Zapatero les deseó éxito a los nuevos vocales y vinculó su desempeño con el futuro de toda la institución. “Del éxito de su gestión va a depender el éxito de todos”, afirmó.

“Somos un equipo”

Natalia Huaiquil, tras ser puesta en funciones, aseguró a La Opinión Austral que como vocales, en su caso por el sector activo “nosotros estamos para no dejar solo al afiliado”.

Por su parte, José Díaz, dijo “nosotros somos representantes de los afiliados, por lo tanto, vamos a llevar la voz que tenemos que llevar al Directorio para resolver los problemas y priorizar los casos” y agregó “los dos somos un equipo que vamos a elevar la voz en el Directorio para ir de a poco resolviendo los problemas”.

Natalia Huaiquil, tras ser puesta en funciones, aseguró que como vocales, en su caso por el sector activo “nosotros estamos para no dejar solo al afiliado”.

“Vamos a trabajar con la institución, con los sindicatos, con los centros jubilados, en el interior y acá en la propia Capital. Tenemos que llevar adelante un mensaje para que nos acompañen, porque solos no lo vamos a cambiar. Necesitamos el apoyo de todos”, remarcó el vocal por los pasivos.

Consultado respecto de las deudas de los municipios con la Obra Social, Díaz dijo “lo que vamos a hacer es que el presidente a través de sus facultades junto con el gobierno tenga que hacer las cosas que tenga que hacer”.

“Vamos a aportar lo que tenemos que aportar, el gobierno debe sentarse con los distintos gobiernos municipales a definir eso, nosotros no vamos a ir a decirle a los intendentes lo que tienen que hacer. Para eso tienen la figura del Gobernador que lo eligió el pueblo y también los intendentes”, concluyó.