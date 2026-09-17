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Este sábado, a partir de las 16:00, se realizará en Río Gallegos la “Marcha de la Bronca”, una convocatoria que reunirá a estudiantes, docentes, sectores gremiales, barriales y políticos para reclamar al Gobierno nacional por el financiamiento de la educación.

La movilización tendrá como punto de encuentro la plaza San Martín y se desarrollará en simultáneo con manifestaciones en distintos puntos del país. Entre los principales reclamos se encuentran el financiamiento de las universidades públicas, salarios dignos para docentes y nodocentes y el aumento y actualización de las becas destinadas a estudiantes.

En Santa Cruz, la convocatoria cuenta con la participación de integrantes de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos (UNPA-UARG) y del Instituto Provincial Superior en Arte (IPSA), entre otros sectores de la comunidad educativa.

En diálogo con La Opinión Austral, la consejera superior por los estudiantes de la UARG, Keila Oliva, sostuvo que la movilización busca dar continuidad a los reclamos que comenzaron hace dos años. “Hace ya 300 días que no se cumple la ley de financiamiento universitario”, señaló.

Keila Oliva: “Le dimos continuidad a esta lucha logrando que se apruebe la ley, pero aun así no se aplica”, afirmó. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Oliva recordó que durante los últimos dos años se realizaron distintas convocatorias y movilizaciones para reclamar que el Gobierno nacional garantice el financiamiento de las universidades. “Le dimos continuidad a esta lucha logrando que se apruebe la ley, pero aun así no se aplica”, afirmó.

La estudiante explicó que la propuesta de este sábado apunta a reunir distintos reclamos sociales y laborales. En ese sentido, sostuvo que la “Marcha de la Bronca” busca “ir en unidad y confluir con todas las luchas que están en curso”, entre ellas las de los trabajadores despedidos de Autofarma y Carrefour, docentes universitarios y trabajadores de la educación provincial.

También mencionó las dificultades que atraviesan los estudiantes por la falta de becas y de cobertura docente. “Los estudiantes que hoy se ven afectados por la falta de becas, la falta de cobertura docente en las cátedras, para movilizarse y dar un golpe contundente al Gobierno nacional”, expresó.

Materias sin cobertura

Oliva también puso el foco en las consecuencias que la falta de cobertura docente tiene sobre las trayectorias académicas. Como ejemplo, indicó que la Licenciatura en Trabajo Social de la UARG actualmente tiene once materias sin cobertura.

“Es una traba muy grande en la trayectoria académica de los estudiantes porque, por las correlativas, no pueden pasar a las siguientes materias y terminar su profesionalización”, explicó. Según señaló, la situación se extiende desde 2024.

Desde el ámbito de la educación terciaria, Victorio Constanzo, estudiante del Instituto Provincial Superior en Arte, describió una situación vinculada al financiamiento, las condiciones laborales y edilicias.

Victorio Constanzo: “Estamos sin financiamiento, los últimos años con un presupuesto bajísimo”. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

“Estamos sin financiamiento, los últimos años con un presupuesto bajísimo”, manifestó. A esto sumó cuestionamientos por los salarios docentes y las condiciones en las que desarrollan sus actividades estudiantes y trabajadores.

“Tenemos que compartir constantemente edificio con otras escuelas”, señaló Constanzo, quien agregó: “No tenemos autonomía sobre el edificio, no tenemos áreas de investigación, faltan cubrir muchísimos cargos”.

Según planteó, estas dificultades tienen impacto en la comunidad educativa. “Se ve reflejado en una comunidad educativa cada vez más débil, más pequeña, con una gran deserción estudiantil”, afirmó.

En ese marco, Constanzo convocó a participar de la movilización del 19 de septiembre y planteó la necesidad de sostener los reclamos vinculados con la educación pública.

Conferencia de prensa

Luego, algunos referentes de la convocatoria, identificados con partidos políticos de la izquierda, realizaron una conferencia de prensa para dar a conocer su postura sobre las medidas del gobierno nacional en materia educativa. Entre los presentes se encontraban Ernesto Zipo, del PTS (Partido de Trabajadores Socialistas); Grabriela Ance, del Partido Obrero; Luis Díaz, de la Izquierda Socialista.

De izquierda a derecha: Luis Díaz, Gabriela Ance, Ernesto Zipo, Berta Cocca, Gala, Keila Olivia y Victorio Constanzo. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

También se encontraban Berta Cocca, de la Agrupación Mujeres Desocupadas; Keila Oliva, consejera superior por La Marea Estudiantil del MST; Victorio Constanzo, estudiante del Instituto Provincial Superior en Arte; y Gala, estudiante del secundario 25, en representación de los colegios secundarios que también se unirán a la marcha.

La jornada de este sábado reunirá así en Río Gallegos distintos reclamos del sector educativo, con una convocatoria que busca visibilizar las dificultades que atraviesan universidades, institutos terciarios, docentes y estudiantes.