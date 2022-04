Asumió Gonzalo Chute como secretario de Legal y Técnica en el gabinete de Pablo Grasso

Gonzalo Chute, miembro de La Cámpora en Santa Cruz y ahora exdelegado en la provincia de la Dirección Nacional de Migraciones, asumió como funcionario de primera línea en el gabinete de Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos.

FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

Este lunes, en el Teatro Municipal "Héctor Marinero", Chute juró ante el jefe comunal para ser el nuevo secretario de Gestión Legal y Técnica de la Municipalidad, cargo que ocupaba anteriormente el abogado Jorge Cabezas.

Luego de jurar, el flamante secretario expresó que durante su gestión como delegado provincial, en medio de la pandemia de coronavirus, "fueron años que no fueron fáciles, no era lo que esperábamos cuando asumimos, pero hemos estado a la altura del desafío", indicó a la vez que agradeció a la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, y al ministro del Interior, "Wado" de Pedro, "por la confianza que me dieron".

FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

"Dentro de lo poco bueno que se puede sacar de lo que atravesamos, pude articular con muchas de las personas que hoy están acá, pude trabajar codo a codo con el Municipio, que siempre nos ha dado respuestas, y esto nos permitió hayamos podido solucionar muchas situaciones que surgieron, y de allí surgió este vínculo", comentó el militante nacido en la capital provincial.

Asmimismo, el abogado señaló: "Hoy me sumo a este equipo para seguir trabajando y seguir transformando esta ciudad en el sentido que ya se viene haciendo, me sumo a un equipo que ya está armado y funciona bien".

FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

Agradeció además a quien es su antecesor en el cargo, Cabezas, por explicarle lo que requiere esta Secretaría: "La idea es continuar, seguir profundizando el trabajo, estamos juntos y seguiremos trabajando juntos como lo venimos haciendo", indicó Chute.

Grasso por su parte resaltó que "siempre cuando uno toma diferentes medidas, cambios, lo bueno es continuar", haciendo referencia a que Cabezas seguirá siendo parte del gabinete, en la Secretaría de Información Pública e Institucional.

Respecto a Chute, el intendente resaltó "momentos en los que teníamos que trabajar en armonía y confianza y con un objetivo claro de poder articular entre Nación, Provincia y Municipio, en medio de una pandemia". "Ahí vimos la acción, el dinamismo y la gestión que se tiene que tener", destacó Grasso