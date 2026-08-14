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A inicios de este mes, La Opinión Austral dio a conocer que los trabajadores de Autofarma no estaban cobrando sus sueldos en tiempo y forma. La situación afectaba a un total de 200 empleados en las 17 sucursales distribuidas en Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Los haberes correspondientes a mayo fueron abonados en la última semana de julio, adeudándose los meses siguientes, además de la primera cuota del Salario Anual Complementario (SAC). A esto se suma el incumplimientos de los aportes jubilatorios y de obra social.

Las deudas significaron para los trabajadores la imposibilidad de afrontar alquileres por lo que varios sufrieron desalojos y el corte de servicios.

Este martes, el cierre de la sucursal de Kuanip en Tierra del Fuego encendió aún más las alarmas de los trabajadores y motivó que este jueves 13, empleados de las sucursales de Río Gallegos se presentaron en la sede de la Asociación de Empleados de Farmacia Zona Austral (ADEFZA).

En el lugar, mantuvieron un fuerte cruce con Silvia Cancino, secretaria general de ADEFZA y también solicitaron poder participar de la audiencia prevista para este viernes en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Cruz.

Finalmente, tras la reunión en la que participaron autoridades de Trabajo, representantes de la red de farmacias y del sindicato, se confirmó el cierre de la empresa y se fijó una nueva audiencia para el 24 de agosto.

La Opinión Austral pudo saber que este sábado, las sucursales entregarán los medicamentos de alto costo que quedaron pendientes de retiro. Los telegramas van a ser enviados el martes para que los empleados puedan empezar a tramitar el fondo de desempleo.