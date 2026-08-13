Un nutrido grupo de empleados de las sucursales de Río Gallegos de la red de farmacias Autofarma se presentaron en la sede de la Asociación de Empleados de Farmacia Zona Austral (ADEFZA) en la tarde de este jueves para solicitar participar de la audiencia que tendrá lugar en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Cruz.

La convocatoria, prevista para este viernes 14 de agosto a las 11:00, es de una audiencia de conciliación obligatoria, donde participarán representantes de la empresa y del sindicato.

“¿Por qué tardaron tanto en hacer algo?”, le preguntó una de las empleadas a Silvia Cancino, secretaria general de ADEFZA.

Son alrededor de 200 empleados de las sucursales de Autofarma, red de farmacias con sucursales en Tierra del Fuego y Santa Cruz, que tras meses de atrasos en el pago de sus salarios y aportes, ahora se toparon con el que sería el cierre inminente de la empresa.

Como explicación al reclamo sobre su accionar, Cancino planteó que había hablado con un vocero de los empleados -según ella- cuando en realidad se trataría de un apoderado de la empresa identificado con nombre y apellido.

“Usted escuchaba al apoderado que le decía: ‘Espere’, pero no escuchaba a los empleados que le contaban la situación real”, le señalaron.

En respuesta, Cancino afirmó: “Ellos transmitían que ya pagaban y pagaban. Pagaban el 35, el 30, el 50%”. Sin embargo, los empleados le recordaron que eso sucedió inicialmente y con hasta tres meses de atraso.

“¿Por qué no luchó por nosotros?”, le reclamaron con ímpetu e incluso, sostuvieron que recién intervino después de que la situación trascendió en los medios y los empleados se comunicaron con la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA). “La respuesta de ellos fue que OSEF pagó la deuda y que ustedes estaban al tanto y que usted nos tiene que representar”, señaló.

En este sentido, la sindicalista esgrimió: “¿Cómo puedo decir que pagó OSEF si OSEF no había pagado?”.

Cabe recordar que la razón -que le dieron a los empleados- para adeudarles haberes era la deuda que la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) tiene con la cadena regional de farmacias y centros de bienestar. La cifra asciende a 6 mil millones de pesos.

Al respecto, Cancino señaló que “OSEF pagó 900 millones, 125 millones más, les pagaron a ustedes 75 y a los pocos días, el 25% (correspondiente a mayo). Posterior a eso, se deshizo el acuerdo porque apenas pagó OSEF, se sacó un comunicado que habían llegado a un acuerdo que se había resuelto todo y que iban a poder reabastecer a la farmacia. A los días, volvieron atrás porque Llaneza dijo: ‘No estoy de acuerdo con la quita, no estoy de acuerdo con la financiación’. A partir de ahí, OSEF analizó receta por receta todas las facturaciones de Tierra del Fuego”.

“Sabemos por OSEF que no firmaron (un acuerdo), que no van a pagar y lo que se dice que van a cobrar 7500 millones es mentira”, manifestó sobre lo que supo hace un par de días.

Deudas, desalojos y paro

En diálogo con La Opinión Austral, Karina Vera, una de las empleadas, manifestó: “Estamos pidiendo que, por favor, se nos abonen los sueldos adeudados y el aguinaldo que es lo más urgente. Después, cualquier otra situación quedará aparte, pero estamos pidiendo nuestro sueldo y el aguinaldo que se nos debe”.

“Estamos pidiendo que, por favor, se nos abonen los sueldos adeudados y el aguinaldo”, manifestó Karina Vera, empleada de Autofarma. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La deuda incluye los sueldos correspondientes a los meses de junio, julio, aguinaldo, además de los aportes de obra social y jubilatorios.

Luego del cierre de la sucursal de Kuanip en Tierra del Fuego que se produjo este martes, sostuvo: “Seguramente que van a haber otros cierres en lo que transcurra del mes, pero mañana se van a tener todas las confirmaciones y todo el tipo de información que podamos llegar a tener nosotros como empleados”.

Además, dio a conocer que están rematando los artículos al 50%.

“Es muy probable que cierren (las sucursales de Río Gallegos) porque ya muchos de los planes que se están trabajando se dieron de baja este miércoles. Muchas droguerías nos enviaron un mensaje de condolencia sin haber cerrado, todavía seguimos trabajando”, agregó.

Sobre la solicitud a la secretaria general del sindicato, apuntó: “Vinimos a pedirle que hayan dos referentes de los empleados que puedan estar en la conciliación obligatoria porque en realidad nosotros somos los que nos vamos a quedar sin trabajo”.

“Hay compañeros que en el día de hoy le cortaron la luz, el gas, por no poder pagar”. KARINA VERA, EMPLEADA DE AUTOFARMA

En cuanto a las obligaciones de la empresa, afirmó que “lo primero que tienen que hacer es ponerse al día con todos los empleados, porque a todos nos deben lo mismo“.

Además, recordó que hubo desalojos de alquiler por falta de pago. “Hay compañeros que en el día de hoy le cortaron la luz, el gas, por no poder pagar. Es lamentable”.

Por último, confirmó que le presentaron una carta al gobernador Claudio Vidal para que desde su rol mediase con el gobernador de Tierra del Fuego.

“No tuvimos respuesta, nos enviaron al Ministerio de Trabajo y allí nos dijeron que somos privados, que es verdad, somos privados, pero todas las familias son santacruceñas“.

En las últimas horas, se anunció un paro provincial por 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo.