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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, mantuvo un encuentro clave con representantes de las cuatro firmas que se harán cargo de las farmacias y trabajadores de Autofarma. Destacó que se logró sostener los 140 puestos de trabajo afectados por el cierre de la empresa, tal como había anticipado La Opinión Austral.

Tapa de La Opinión Austral, 25 de septiembre de 2026.

A través de sus redes sociales, el mandatario provincial señaló que la situación había puesto en riesgo fuentes laborales en distintas localidades de Santa Cruz y que también había comenzado a generar dificultades vinculadas con el acceso a medicamentos. Cabe destacar que fue clave la negociación previa con el sector privado y una mesa de consenso que involucró a todas las partes, donde la empresa Santa Cruz Puede SAU tuvo un rol importante, tal como anticipó este medio.

Según pudo saber La Opinión Austral, las cuatro empresas que asumirán la nueva operación tomarán la totalidad de las sucursales de Autofarma y absorberán a los trabajadores que habían quedado afectados por el cierre de la empresa.

Todos adentro y sin monopolio

En ese proceso, el gobernador instruyó a Santa Cruz Puede SAU y a la Secretaría de Trabajo sobre tres ejes centrales para la negociación: garantizar la continuidad laboral de los empleados, evitar la concentración de la actividad en un solo operador dentro de las localidades y asegurar que las farmacias cumplan una función social además de la comercial.

“Santa Cruz ya conoce lo que pasa cuando el Estado mira para otro lado y deja que los problemas se acumulen. Nosotros elegimos involucrarnos, gestionar y buscar soluciones”, sostuvo Vidal tras el encuentro que se realizó este jueves al mediodía en Casa de Gobierno, y que contó con la cobertura especial de La Opinión Austral.

Según explicó, desde el inicio de la situación intervino el Ministerio de Trabajo provincial con el objetivo de encontrar una alternativa que permitiera preservar tanto las fuentes laborales como la prestación del servicio.

“Hoy recibí a representantes de los trabajadores y a quienes asumirán la actividad. Después de meses de incertidumbre, logramos que todos los trabajadores de Autofarma en Santa Cruz sean absorbidos por la nueva operación”, indicó el gobernador.

Cómo se repartirán las sucursales

De acuerdo con la información exclusiva a la que accedió La Opinión Austral, la nueva etapa quedará distribuida entre cuatro operadores.

Prisma: cuatro sucursales, tres en Río Gallegos y una en Puerto San Julián.

Caltez tomará tres: Piedra Buena, Los Antiguos y Puerto Deseado, que será una nueva farmacia.

Por su parte, Farma Express quedará a cargo de una sucursal en Río Gallegos y otra en Puerto Santa Cruz.

Finalmente, Stock Médico operará dos sucursales en Río Gallegos, dos en la Cuenca y otra en El Calafate.

La distribución responde a una de las condiciones planteadas durante la negociación: evitar que la actividad quede concentrada en un único operador y garantizar la continuidad del servicio en distintas localidades de la provincia.

En ese marco, Vidal también informó que se destrabó un pago de la Caja de Servicios Sociales que será destinado directamente a los trabajadores. Al mismo tiempo, señaló que los empleados continuarán con los reclamos que correspondan ante la empresa anterior.

Según pudo conocer La Opinión Austral, la próxima semana habrá una reunión con las autoridades de la Caja de Servicios Sociales para comenzar a delinear en detalle la orientación planteada por el gobernador respecto de los contratos de la obra social provincial con los nuevos operadores de cada sucursal.

La reunión con las autoridades de Trabajo y algunos sectores empresarios (FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Los locales y el pasivo laboral

Otro de los aspectos que comenzó a definirse es la situación de los inmuebles donde funcionan las farmacias.

La información a la que accedió La Opinión Austral indica que solamente tres locales son propiedad del grupo Llaneza: dos en Río Gallegos y uno en Río Turbio. El resto de las instalaciones son alquiladas y las nuevas operadoras deberán acordar con los propietarios la continuidad de esos contratos.

El gobernador Claudio Vidal encabezó la reunión. A la derecha en la foto, el secretario de estado de Trabajo, Javier Aravena.

En paralelo, el grupo Llaneza mantiene el pasivo correspondiente a la empresa anterior, mientras que los trabajadores que sean absorbidos por los nuevos operadores comenzarán una nueva relación laboral con cada una de las empresas.

Según la información conocida en el marco de la negociación, una parte importante de los trabajadores ya inició reclamos laborales contra Autofarma por las obligaciones pendientes derivadas de la etapa anterior.

El mandatario provincial remarcó además la situación de los trabajadores frente a las responsabilidades de la firma. “No tiene nada que ver el empleado con las macanas del empleador. Acá hay gente responsable, que quiere trabajar y hacer las cosas bien”, afirmó.

Una nueva etapa para las farmacias

La nueva distribución permitirá mantener la presencia de las farmacias en distintas localidades, con cuatro operadores diferentes y sin que una sola empresa concentre toda la actividad.

El objetivo planteado por el Gobierno provincial también incluye preservar el acceso a medicamentos y garantizar que la actividad tenga una función social, además de la comercial.

Algunos de los representantes de los trabajadores durante el encuentro.

Finalmente, Vidal planteó que la intervención estatal permitió avanzar en una salida para el conflicto. “Cuando el Estado se involucra, gestiona y pone el trabajo primero, los problemas empiezan a encontrar una salida”, concluyó.

Con el acuerdo alcanzado, Autofarma entra así en una nueva etapa: cuatro empresas asumirán las sucursales, los trabajadores mantendrán su fuente laboral y en los próximos días se terminarán de definir aspectos vinculados con los contratos de la Caja de Servicios Sociales y el funcionamiento de cada local.