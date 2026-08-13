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En el Salón Gregores de Casa de Gobierno, autoridades provinciales brindaron una conferencia de prensa para exponer información vinculada con los recursos del Municipio de Río Gallegos, el cumplimiento de las obligaciones con la Caja de Previsión Social (CPS) y la Caja de Servicios Sociales (CSS), y el diálogo iniciado con las comunas para avanzar en el ordenamiento de las cuentas públicas.

La ministra de Gobierno, Belén Elmiger, remarcó que hasta el momento no se realizó ninguna retención sobre los fondos correspondientes a Río Gallegos y sostuvo que el Ejecutivo Provincial continúa priorizando las instancias de diálogo. “Eso es absolutamente mentira, nosotros no hicimos ninguna retención de aportes. Estamos en el marco del diálogo con las intendencias y las comisiones de fomento para poder llegar a un acuerdo entre todos de sinceramiento de las cuentas públicas”, afirmó.

Los números presentados por el Municipio

Durante la conferencia, Elmiger explicó que representantes de la Municipalidad de Río Gallegos acercaron información sobre los ingresos provenientes tanto de la coparticipación como de la recaudación propia.

La conferencia se realizó en Casa de Gobierno. De izquierda a derecha: El secretario de Hacienda, Ernesto Coloe; la ministra de Gobierno Belén Elmiger; y la secretaria de Medios, Irene Stur. (Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

A partir del análisis realizado junto al Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, señaló que los ingresos municipales se ubican en un promedio cercano a los $14.000 millones mensuales.

Según explicó la ministra, aun contemplando salarios y el cumplimiento de las obligaciones, el monto a afrontar como costo salarial llega a los $8.000 millones. Es decir que le quedan $6.000 millones para funcionar. Cifra equivalente al costo de funcionamiento del sistema hospitalario provincial.

“Con sus propios números, los sueldos los puede pagar, los aportes los puede realizar, y después deberá hacer una eficiencia en el gasto lo mayor posible y priorizar gastos”, se indicó durante la conferencia.

Elmiger consideró que la discusión debe centrarse en la administración y priorización de los recursos públicos. En ese sentido, insistió en que el objetivo provincial no es desfinanciar a los municipios ni impedir el pago de salarios.

Tranquilidad a los trabajadores municipales

Ante las consultas sobre la situación salarial, la ministra llevó tranquilidad a los trabajadores municipales y afirmó que, de acuerdo con la documentación analizada, existen fondos para afrontar los haberes. “La tranquilidad de los trabajadores municipales la tienen que tener, porque queda demostrado en papeles que la plata para pagar salarios la Municipalidad de Río Gallegos la tiene”, expresó.

La ministra de Gobierno se refirió a los ingresos del municipio de Río Gallegos. (Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

Asimismo, explicó que el Gobierno Provincial busca construir información precisa sobre la realidad económica de cada localidad antes de definir los pasos a seguir. “La idea no es ahogar a las municipalidades, no es que no puedan pagar sueldos. La idea es que el trabajo sea constructivo, que sea en equipo y que, de una vez por todas, podamos sentar las bases para un trabajo serio en la provincia de Santa Cruz”, sostuvo.

Aportes personales y contribuciones

Otro de los puntos abordados fue la diferencia entre los fondos establecidos por la Ley 2.401 y las obligaciones contempladas en la Ley 1.782.

Elmiger explicó que el 20 por ciento previsto por la Ley 2.401 se detrae de la masa primaria antes de distribuir la coparticipación, por lo que aclaró que no significa que cada municipio aporte directamente ese porcentaje.

En cuanto a la Ley 1.782, señaló que establece el esquema previsional y las obligaciones correspondientes a los aportes personales y las contribuciones patronales.