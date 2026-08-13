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Con el objetivo de dotar a Santa Cruz de un nuevo régimen electoral antes de las elecciones de 2027, la Comisión Extraordinaria de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados dio el primer paso en el tratamiento de los distintos proyectos presentados por los bloques legislativos.

La discusión cobra especial relevancia porque la provincia se encuentra actualmente sin una ley electoral vigente, luego de que venciera la norma transitoria que reemplazó a la Ley de Lemas tras su derogación.

En diálogo con LU12 AM680, el diputado provincial Pedro Muñoz (ARI-Coalición Cívica), quien participó activamente del encuentro, aseguró que el intercambio permitió identificar una serie de consensos iniciales, aunque aclaró que todavía resta avanzar sobre la “letra fina” de la futura legislación.

Boleta Única de Papel, el principal acuerdo

Uno de los puntos donde existe mayor coincidencia entre los proyectos es la implementación de la Boleta Única de Papel.

Un denominador común en casi todos los proyectos de ley es la inclusión de la Boleta Única de Papel.

Según explicó Muñoz, la mayoría de las iniciativas propone que todas las categorías electorales estén incorporadas en una única boleta, a diferencia del proyecto presentado por su bloque, que planteaba una boleta separada para cada categoría, siguiendo el modelo utilizado en la provincia de Santa Fe.

Otro de los aspectos que comenzó a debatirse es la posibilidad de incorporar un casillero de “boleta completa“, que permitiría al elector votar todas las candidaturas de un mismo frente político con una sola marca.

No obstante, el legislador manifestó que el ARI no acompaña esa alternativa. “Nosotros entendemos que es casi como volver a una lista sábana“, sostuvo.

En caso de prosperar esa propuesta, advirtió que será indispensable desarrollar una fuerte campaña de capacitación para evitar errores al momento de votar, especialmente en situaciones donde un elector marque simultáneamente la opción de “boleta completa” y luego seleccione una candidatura individual de otro espacio político.

El desafío del tamaño de la boleta

Otro de los temas abordados fue el formato que tendrá la futura Boleta Única. Muñoz recordó que en las elecciones legislativas nacionales de 2025 la boleta ya presentaba dimensiones importantes pese a incluir una sola categoría.

En 2025 se uso cabina que reemplazó el cuarto oscuro. (FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL).

En 2027, en cambio, la provincia deberá elegir gobernador, diputados por distrito, diputados por pueblo, intendentes, concejales y representantes del Consejo de la Magistratura, por lo que el diseño demandará criterios específicos para hacerla legible.

Entre las alternativas analizadas figura la posibilidad de incorporar únicamente las fotografías de los primeros candidatos y mencionar sólo parte de cada lista para reducir el espacio disponible.

Amplio respaldo para mantener las PASO

Otro de los puntos donde comenzaron a aparecer coincidencias es la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Muñoz indicó que varios proyectos contemplan este mecanismo para resolver las internas partidarias, especialmente luego de la eliminación de la Ley de Lemas.

“Muchas veces fueron mal utilizadas, pero eso no significa que la herramienta sea mala“, afirmó el diputado, quien consideró que las PASO permiten fortalecer la participación ciudadana y ordenar la selección de candidaturas dentro de cada fuerza política.

El primer encuentro de la comisión extraordinaria de Asuntos Constitucionales se realizó este miércoles 12 de agosto.

No obstante, aclaró que el oficialismo aún no fijó una posición definitiva sobre este aspecto y que el debate continuará en las próximas reuniones.

La comisión también avanzó sobre otro punto que reúne consenso: la realización de debates públicos obligatorios entre candidatos.

La discusión pasa ahora por definir qué categorías deberán participar. Mientras algunos proyectos limitan la obligación a los aspirantes a gobernador, otros, como el presentado por el ARI, proponen extenderla a todas las categorías ejecutivas.

Otro de los temas que generó intercambio fue el régimen de paridad de género. Muñoz sostuvo que su bloque respalda mantener la integración paritaria de las listas, aunque propuso modificar el sistema de reemplazos cuando un legislador deja su banca.

El planteo consiste en que, ante una vacante, asuma el siguiente candidato según el orden de la lista votada por la ciudadanía y no necesariamente una persona del mismo género, ya que suele encabezar un varón.

Las elecciones nacionales están previstas para octubre del 2027. Sin embargo, la provincia podría definir desdoblar los comicios como otras provincias.

Según argumentó, el mecanismo vigente provoca que, en muchos casos, quienes ocuparon el segundo lugar en una lista “nunca puedan acceder a la banca” pese a haber sido elegidos por el electorado.

El debate recién comienza

Desde la comisión remarcaron que la reunión tuvo carácter introductorio y que ninguno de los puntos quedó definido.

El tratamiento continuará el 26 de agosto, cuando los legisladores volverán a reunirse para profundizar el análisis de cada uno de los proyectos. Además, se prevé que la Comisión de Asuntos Constitucionales destine una hora adicional en sus reuniones ordinarias para avanzar exclusivamente sobre la elaboración del nuevo sistema electoral.

La intención es arribar a una norma con suficiente anticipación para que partidos políticos, autoridades electorales y ciudadanos conozcan las reglas con las que se votará en las elecciones provinciales de 2027.