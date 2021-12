Beneficios de los préstamos de Bitcoin

Anteriormente, la gente solo podía utilizar plataformas como bitiq.org/es/ para operar con sus activos. Otros podían comprar y mantener, o HOLD, sus activos virtuales. Pero el holding ha limitado la oferta de Bitcoin en el mercado. Así, se limita el uso productivo de esta moneda virtual.

Con los préstamos de Bitcoin, la gente puede ganar intereses de sus cripto activos. Por ejemplo, puedes depositar bitcoins en una plataforma de préstamos y ganar intereses por prestarlos a los prestatarios. Las empresas y los particulares pueden acceder a los préstamos de Bitcoin más rápidamente que con las plataformas de préstamo convencionales, dependiendo de los prestamistas que prefieran. Básicamente, los prestatarios deben tener puntuaciones de crédito fiables y sortear las regulaciones estatales para obtener préstamos de los prestamistas tradicionales.

Si no estás seguro de si puedes beneficiarte de los préstamos de Bitcoin, a continuación te explicamos por qué muchas personas los consideran más ventajosos que la financiación convencional.

Accesibilidad

Si alguna vez has intentado conseguir un préstamo bancario tradicional, sabes que el proceso es extremadamente frustrante. En el mejor de los casos, hay que rellenar un papeleo que requiere mucho tiempo. E incluso después de llenar muchos formularios, no estás seguro de que vayas a obtener el préstamo. Por eso algunos individuos están recurriendo a los préstamos de Bitcoin.

Con los préstamos de Bitcoin, los prestatarios no pasan por los procesos tradicionales de los prestamistas. Por ejemplo, no tienes que demostrar tu empleo o proporcionar números de identidad para obtener un préstamo de Bitcoin. Además, no tienes que proporcionar calificaciones crediticias o extractos bancarios para obtener un préstamo cripto.

Esencialmente, los préstamos de Bitcoin son más fáciles de conseguir y están más disponibles que los préstamos tradicionales. Y esto explica por qué más personas están recurriendo a los cripto préstamos.

Rápida aprobación

A diferencia de los prestamistas tradicionales, las plataformas de préstamos de Bitcoin aprueban las solicitudes de préstamo más rápidamente. Un préstamo convencional tarda varios días laborables en procesarse. En cambio, la aprobación de un préstamo en Bitcoin puede tardar 24 horas. Así, un prestatario accede a este préstamo donde y cuando lo necesita. En la era digital actual, la rapidez es esencial. Y esto explica por qué cada vez más personas recurren a los préstamos de Bitcoin.

Tasas más bajas

Algunos prestamistas de Bitcoin ofrecen préstamos con tipos de interés fijos. De este modo, el prestatario disfruta de una protección contra las fluctuaciones de los tipos de interés. Con un préstamo bancario tradicional, muchas personas terminan en situaciones financieras difíciles debido a los contratos de préstamos de bajo interés cuyas tasas explotan. Así, terminan con préstamos con tasas más altas de lo que esperaban al tomarlos. Además, los tipos de cambio son más bajos que los de los préstamos tradicionales. El prestatario puede utilizar el dinero de la forma que desee sin obtener menos de lo que merece.

Términos flexibles

Si tomas un préstamo de un banco tradicional, la institución determina estrictamente los términos y condiciones. Sin embargo, el prestatario controla los términos y condiciones de un préstamo de Bitcoin. Por ejemplo, tú seleccionas la moneda que el prestamista utilizará para pagar el préstamo. También decides el periodo de pago del préstamo. Además, algunos prestamistas de Bitcoin no requieren que los prestatarios paguen una cantidad mínima cada mes, y esto da al prestatario una mayor autonomía sobre su plan de pago a largo plazo.

Conclusión

Los préstamos de Bitcoin son ideales para cualquier persona que tenga una cantidad considerable de criptomonedas y necesite dinero, pero que no esté dispuesta a vender sus activos virtuales. Un préstamo de Bitcoin es rápido y barato. Tampoco requiere que el prestatario pase por el proceso tradicional de solicitud y aprobación de préstamos. Además, puedes utilizar una plataforma de préstamos de criptomonedas para ganar con el Bitcoin que deseas mantener a través de una cuenta que genera intereses. De esta manera, puedes maximizar el valor de tu criptomoneda.

No obstante, tómate tu tiempo para identificar una plataforma de préstamos de Bitcoin de buena reputación. Además, entiende los términos y condiciones de un préstamo de Bitcoin antes de aceptarlo. De este modo, podrás elegir un préstamo de Bitcoin que te beneficie