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Entre los diversos mensajes de pesar por el fallecimiento de Javier Castro, secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) Santa Cruz, la Cámara Minera de Santa Cruz (Camicruz) emitió un comunicado en el que lamentó la partida del dirigente sindical y lo definió como “una figura clave en el desarrollo de la minería” en la provincia.

“De extensa trayectoria, su recorrido acompañó el crecimiento de la actividad en la provincia y lo posicionó como un actor relevante en la vida institucional y productiva del sector”, indicaron desde la entidad.

Asimismo, remarcaron que la muerte de Javier genera un fuerte impacto “en el ámbito minero santacruceño, donde se consolidó como un referente a lo largo de las últimas décadas. Su trayectoria, estrechamente vinculada al desarrollo de la actividad, lo ubicó en un lugar central en la representación de los trabajadores y en la evolución del sector en la provincia”.

En ese sentido, recordaron: “Formó parte de una generación que acompañó el surgimiento y la expansión de la minería metalífera en Santa Cruz, participando de un proceso que redefinió la matriz productiva provincial. Iniciado en el trabajo en yacimiento, construyó una mirada basada en la experiencia directa y el conocimiento del territorio”.

También destacaron que “a lo largo de los años, mantuvo una presencia constante en los yacimientos y comunidades mineras, con un fuerte vínculo con los trabajadores y participación activa en momentos clave de la actividad”.

El escrito cerró con las siguientes palabras: “Durante su gestión, impulsó iniciativas vinculadas al desarrollo de las comunidades, promoviendo mejoras en infraestructura, servicios y condiciones de vida en distintas localidades. Su trayectoria deja una huella significativa en la historia reciente del sector. Fue un fiel luchador de sus convicciones y un pilar fundamental en el desarrollo de la minería en Santa Cruz”.

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