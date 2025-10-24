Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la localidad de Cañadón Seco habrá dos urnas: una con fajas blancas para elegir legisladores nacionales y otra con fajas rosas para la elección del nuevo presidente de la comisión de fomento. Tras la muerte del comisionado Jorge Soloaga, la provincia de Santa Cruz convocó a elecciones extraordinarias para este 26 de octubre, misma fecha que se realizan las elecciones legislativas nacionales.

La medida fue oficializada mediante el Decreto N° 0496/2025 del gobernador Claudio Vidal, y establece el llamado al electorado para designar un nuevo presidente de la Comisión de Fomento, conforme lo previsto en la Ley Provincial N° 55.

Sin embargo, la situación política se vio aún más tensionada por un vacío legal derivado de la derogación de la Ley de Lemas en Santa Cruz, sin que hasta el momento de la defunción de Soloaga se haya sancionado un nuevo régimen electoral. Por eso el oficialismo apuró en la Cámara de Diputados la sanción de una Ley Electoral Transitoria con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.

Gabriel “Chicho” Galarza, candidato del peronismo en las elecciones de Cañadón Seco. (Foto: Voces y Apuntes).

Entonces, el Ejecutivo provincial avanzó con la convocatoria. El decreto establece que la elección será directa y por simple pluralidad de sufragios, utilizando tanto el Registro Nacional de Electores como el Registro de Electores Extranjeros. El acto eleccionario será supervisado por el Tribunal Electoral Permanente y otras autoridades judiciales.

El Partido Justicialista de Santa Cruz confirmó hace unos meses a su candidato para suceder a Soloaga: Gabriel Galarza (43 años), director de Desarrollo Social de ese comisionado. La proclamación tuvo lugar en una asamblea de afiliados realizada a mediados de junio, donde se impuso sobre Carlos Lisoni, el dirigente que quedó a cargo interinamente de la comisión.

Noelia Arias, candidata por “Provincias Unidas Por Santa Cruz”.

Por su parte, la candidata del oficialismo a nivel provincial es Noelia Arias, quien va por “Provincias Unidas Por Santa Cruz”. Arias tiene 48 años y nunca estuvo relacionada al estado y tampoco fue candidata. Posee una empresa vinculada con el tratamiento de aceites usados.

La muerte de Soloaga

Jorge Soloaga, de 67 años, falleció el 2 de mayo tras una larga lucha contra un cáncer que le fue diagnosticado en 2020. Referente del justicialismo provincial, había sido reelecto para un tercer mandato en octubre de 2023 con el 58,79% de los votos.

Su gestión dejó una fuerte impronta en la política local, con énfasis en el desarrollo productivo, la cultura y la defensa de los recursos hidrocarburíferos. Pero también su figura quedó en medio de la polémica al final de su carrera por una denuncia por abuso sexual en una causa judicial en la que quedó procesado.

Jorge Soloaga, excomisionado de Fomento de Cañadón Seco.

Durante sus últimos meses, su estado de salud se deterioró progresivamente. Fue internado en Caleta Olivia y su fallecimiento marcó el cierre de una etapa política que comenzó mucho antes de 2015, año en que asumió por primera vez la jefatura comunal. En 2022 había publicado Mensajes Políticos, una obra donde sintetizaba su pensamiento y trayectoria pública.

Con su muerte, y al no haberse cumplido aún la mitad del mandato, se activó lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley N° 55: el secretario de la Comisión, Carlos Lisoni, como anticipamos, quedó a cargo de forma interina.