En la localidad de Las Heras habrá siete escuelas habilitadas: EPP N°3, EPP N°54, EPP N°64, EPP N°84, Colegio Secundario N°3, Colegio Secundario N°44 y Escuela Industrial N°7. El padrón local asciende a 18.870 electores, de los cuales 22 votarán en una mesa especial ubicada en la Escuela Industrial.

La Comisario Rocío Guardo, jefa de la Seccional Segunda de Policía, confirmó que “se hizo el despliegue de las urnas, ya quedaron bajo resguardo del Ejército; están en cada establecimiento, son siete escuelas acá. Se hizo la distribución de un total de 60 urnas”.

Además, indicó que “en lo que respecta a efectivos para mañana, son 30 abocados pura y exclusivamente a este tema de elecciones, con horarios rotativos”. Las urnas permanecerán bajo custodia militar y policial hasta la apertura de los comicios, prevista para las 8:00, con cierre a las 18:00 horas.

¿Para quiénes es optativo el voto?

A diferencia de la obligatoriedad que rige para la mayoría de los ciudadanos, el voto es optativo para los jóvenes de 16 y 17 años, según la Ley de Ciudadanía Argentina N° 26.774, conocida como “Ley de Voto Joven”. Esto significa que los adolescentes en ese rango etario pueden votar, pero no están obligados a hacerlo.

También el voto tiene carácter optativo para los ciudadanos argentinos que residen en el extranjero, siempre que hayan registrado su domicilio fuera del país antes del 19 de abril de 2025. La misma excepción se aplica a las personas mayores de 70 años.

¿Quiénes están exceptuados de votar?

La normativa vigente también contempla casos en los que los electores quedan exentos de la obligación de votar:

Los jueces y sus auxiliares que deben mantener abiertas sus oficinas durante el acto electoral.

Quienes el día de los comicios se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar de votación y puedan justificarlo ante la autoridad policial más cercana.

Los dementes declarados en juicio, con certificación médica oficial.

Los condenados por delitos dolosos con sentencia firme, mientras dure la condena.

Los condenados por juegos prohibidos, por el término de tres años (y por seis en caso de reincidencia).

Los sancionados por deserción calificada, por el doble del tiempo de la sanción.

Los declarados rebeldes en causa penal, hasta que cese la rebeldía o se opere la prescripción.

El personal de servicios públicos que, por razones de su función, deba trabajar durante la jornada electoral.

Certificados por no votar

En diálogo con La Opinión Austral, la Comisario Rocío Guardo, jefa de la Seccional Segunda de Policía de Las Heras, explicó que “a partir de las 8 de la mañana, cuando inicia todo, la gente ya puede acercarse a la comisaría para hacer el certificado del motivo por el cual no puede votar. Puede ser porque el domicilio no corresponde, porque no están empadronados o porque se encuentran a más de 500 kilómetros”.

Agregó además que “el trámite se realiza en la comisaría desde el inicio de la elección hasta las 18 horas, que es cuando cierra todo el proceso”. La funcionaria aclaró que el certificado se emite ante cualquier causa justificada, como enfermedad o impedimentos comprobables de traslado.

El certificado emitido por la autoridad policial permite justificar la ausencia ante la Justicia Nacional Electoral, evitando sanciones o multas posteriores.

