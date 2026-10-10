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El secretario general de ATE Santa Cruz, Carlos Garzón, anunció que el sindicato se presentará como querellante en la causa que investiga el descarrilamiento de una locomotora y tres vagones cargados de carbón de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). El hecho ocurrió el miércoles 7 de octubre, mientras la formación se dirigía desde la Cuenca Carbonífera hacia el puerto de Punta Loyola.

A través de una publicación en sus redes sociales, el dirigente sindical calificó lo sucedido como un atentado y afirmó que los primeros peritajes realizados en el lugar por el Ministerio de Trabajo y la Policía de Santa Cruz coincidirían en que el episodio habría sido intencional. No obstante, señaló que aguardan los informes formales para contar con los resultados definitivos.

El tren descarrilado y la denuncia presentada en la Justicia Federal.

“Hay que decirlo con toda claridad: ¡FUE UN ATENTADO!”, expresó Garzón, quien cuestionó la falta de una posición común de la dirigencia política frente a un episodio que consideró de extrema gravedad.

ATE reclamará que se identifique a los responsables

En su mensaje, el titular de ATE Santa Cruz también cuestionó lo que consideró una diferencia de criterios en el tratamiento público de los hechos vinculados con la actividad estatal y la situación de YCRT. En ese sentido, criticó que algunos sectores expresen fuertes cuestionamientos ante otros episodios, mientras que, a su entender, no dimensionan la gravedad de lo ocurrido en las vías ferroviarias.

El elemento ferroviario hallado sobre la vía que YCRT analiza como posible causa del descarrilamiento.

“Desde ATE vamos a ir a fondo para exigir que se encuentre a los responsables. Debe haber una condena ejemplificadora”, sostuvo el dirigente, al confirmar que el sindicato buscará intervenir en la causa judicial.

Garzón advirtió además sobre las consecuencias que un hecho de estas características puede tener para la seguridad de los trabajadores y la continuidad de la actividad productiva. “¿Qué quieren? ¿Matar trabajadores? ¿Frenar la producción? ¿Cerrar la empresa? Esto no es joda”, manifestó.

La seguridad de los trabajadores y el futuro de la Cuenca Carbonífera

El descarrilamiento se produjo cuando la formación de YCRT trasladaba cerca de 600 toneladas de carbón hacia Punta Loyola. El incidente provocó el vuelco de la locomotora y el descarrilamiento de tres vagones. Los dos trabajadores que viajaban en la cabina sufrieron golpes y contusiones, aunque quedaron fuera de peligro.

La tapa del diario La Opinión Austral del jueves 8 de octubre.

Tras el episodio, la empresa informó sobre el hallazgo de un elemento ferroviario antiguo sobre las vías, con marcas compatibles con el impacto de una rueda. Ese elemento forma parte de las evidencias que deberán ser analizadas para determinar si existió una intervención deliberada o si el descarrilamiento obedeció a otras causas. YCRT realizó una presentación ante la Justicia Federal y solicitó peritajes para esclarecer lo sucedido.

Para Garzón, la investigación debe avanzar hasta determinar todas las responsabilidades, debido a que lo ocurrido no solo puso en riesgo la integridad de los trabajadores, sino que también afecta a una actividad estratégica para Santa Cruz y para las familias que dependen de la economía de la Cuenca Carbonífera.

Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 9 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

“Están jugando con la vida y con el plato de comida de toda la cuenca”, afirmó el secretario general de ATE, quien reclamó que el hecho sea investigado hasta las últimas consecuencias.

Mientras avanza la investigación judicial, el gremio anticipó que buscará que se esclarezcan las circunstancias del descarrilamiento y que, en caso de comprobarse la existencia de un hecho intencional, los responsables reciban las sanciones correspondientes.