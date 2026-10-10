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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, publicó este sábado un mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó el funcionamiento de la Justicia provincial y defendió los cambios impulsados durante su gestión. Sus declaraciones se produjeron luego de que el Tribunal Superior de Justicia detectara más de 2.000 trámites atrasados en distintos juzgados de primera instancia de Río Gallegos.

La justicia de Santa Cruz encontró al menos dos mil trámites en demora. (Foto: La Opinión Austral).

“Dijimos que la Justicia era la última trinchera del kirchnerismo: después de años de expedientes paralizados, hoy empezamos a ver los primeros cambios”, expresó el mandatario al comienzo de su publicación.

Según detalló, el relevamiento identificó sentencias pendientes, expedientes paralizados y escritos acumulados sin respuesta. A partir de ese panorama, planteó interrogantes sobre el tiempo durante el cual se mantuvieron esas demoras y las consecuencias para los santacruceños que esperan una resolución judicial.

La Tapa de La Opinión Austral del jueves 25 de junio pasado.

Vidal vinculó la situación con los más de 30 años de gobiernos kirchneristas en la provincia y sostuvo que una parte de la Justicia funcionó durante ese período en favor de intereses políticos. También relacionó ese escenario con los cuestionamientos por hechos de corrupción que trascendieron a nivel nacional.

Las reformas que destacó el gobernador

En su mensaje, Vidal hizo hincapié en las consecuencias de las demoras judiciales para quienes necesitan respuestas de los tribunales.

“Porque detrás de cada expediente paralizado hay un trabajador, una madre, o una familia esperando que la Justicia resuelva”, señaló.

En ese sentido, defendió las modificaciones impulsadas en el sistema judicial provincial y enumeró tres medidas: la restitución de Eduardo Sosa después de 30 años, la ampliación del Tribunal Superior de Justicia y la implementación de concursos para fiscales y defensores, con el objetivo de terminar con las designaciones a dedo.

Además, destacó que el Tribunal Superior comenzó a auditar los juzgados, detectar trámites pendientes y exigir que se regularicen las demoras.

“Yo no llegué al Gobierno para mirar para otro lado ni para cuidar los privilegios de los que se creían intocables”, afirmó el mandatario, al justificar la necesidad de avanzar con las reformas pese a las resistencias que, según sostuvo, generan estos cambios.

Eduardo Sosa, prestando juramento como Procurador General de Justicia de la Provincia de Santa Cruz el 3 de julio de 2026, tras ser restituido en el cargo.

El objetivo de una Justicia independiente

En el tramo final de su publicación, el gobernador planteó la necesidad de consolidar una Justicia independiente, que investigue los hechos de corrupción, no proteja a nadie y garantice la igualdad ante la ley.

“Queremos una Justicia verdaderamente independiente, que investigue la corrupción, que no proteja a nadie y que sea igual para todos. Una Justicia que no responda al poder político, sino a la ley”, expresó.

Finalmente, Vidal reconoció que todavía quedan cuestiones por resolver, pero ratificó su decisión de continuar con las modificaciones del sistema judicial provincial.

“Durante muchos años nos hicieron creer que en Santa Cruz había cosas que nunca iban a cambiar. Todavía falta mucho, pero no vamos a aflojar”, concluyó en su mensaje.