Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Santa Cruz, Carlos Garzón, destacó el alcance de los cuatro Convenios Colectivos de Trabajo firmados en Casa Santa Cruz y precisó que los acuerdos representan un beneficio para 3.582 trabajadores municipales de la provincia.

El dirigente sindical consideró que la firma marca un cambio en la relación entre los municipios y sus empleados, al establecer mecanismos de negociación colectiva que deberán sostenerse independientemente de quiénes conduzcan las administraciones locales.

“Hoy estos cuatro convenios implican un beneficio para 3.582 trabajadores municipales de la provincia de Santa Cruz. Es un antes y un después, es un cambio de paradigma en las relaciones laborales en los municipios”, afirmó.

Un reconocimiento

Durante su intervención, Garzón puso en valor el trabajo realizado durante años por los empleados municipales y los representantes sindicales para alcanzar herramientas que permitan mejorar las condiciones laborales y garantizar la participación gremial. “Es un día muy importante, más allá del papel atrás, con mucho trabajo, mucho trabajo de compañeros que durante muchos años han sido perseguidos, compañeros que las gestiones anteriores los perseguían por afiliarse a una organización sindical”, manifestó.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE nacional, presente en el acto.

En ese contexto, destacó la importancia de que los municipios cuenten con convenios colectivos que establezcan reglas acordadas entre las partes y permitan fortalecer la representación de los trabajadores.

Derechos que deberán respetarse

Uno de los aspectos centrales señalados por el titular de ATE Santa Cruz fue la continuidad institucional de los acuerdos. Según explicó, los convenios establecen una obligación de negociación para las futuras administraciones municipales, evitando que las condiciones laborales dependan exclusivamente de la voluntad de cada gobierno.

“Hoy los intendentes de acá para adelante, gobierne quien gobierne, van a tener que sentarse con los trabajadores a discutir las condiciones laborales y salariales”, sostuvo.

En la misma línea, remarcó que los derechos reconocidos no deben estar condicionados por las diferencias partidarias o políticas entre los representantes sindicales y las autoridades municipales. “Acá no importa que seas de un color político u otro, van a tener derechos y los intendentes van a tener que respetar a los compañeros”, enfatizó.

La discusión salarial

Garzón también aclaró que la firma de los convenios no significa que estén resueltos todos los reclamos de los trabajadores, especialmente aquellos vinculados con los ingresos y el poder adquisitivo.

El gobernador Claudio Vidal encabezó en Casa Santa Cruz la firma de convenios colectivos de trabajo para cuatro municipios.

El dirigente reconoció las dificultades económicas que atraviesan los empleados municipales y señaló que las negociaciones salariales deberán continuar. “Sabemos que hay problemas financieros tremendos, no llegamos a fin de mes, hay que seguir discutiendo salario, pero no dejamos de reconocer que este es un hecho histórico y que se ha dado un paso hacia adelante en la defensa de los trabajadores”, expresó.

Los acuerdos fueron suscriptos para Comandante Luis Piedra Buena, Puerto Santa Cruz, Gobernador Gregores y Perito Moreno, en el marco de un proceso de negociación entre el Gobierno Provincial, los municipios y las organizaciones sindicales.

La firma de los cuatro Convenios Colectivos de Trabajo se desarrolló en el marco del diálogo entre el Gobierno de Santa Cruz, los municipios y las organizaciones sindicales, promovido por la gestión del gobernador Claudio Vidal, con el propósito de establecer acuerdos que reconozcan derechos y obligaciones para ambas partes.