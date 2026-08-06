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El senador nacional por Chubut, Carlos Linares, expresó su rechazo al proyecto de Ley de Propiedad Privada durante la sesión en el Senado de la Nación y cuestionó tanto el contenido de la iniciativa como el operativo de seguridad desplegado en las inmediaciones del Congreso.

Al iniciar su intervención, el legislador manifestó su preocupación por los incidentes registrados fuera del recinto. “Estoy preocupado y quiero ser solidario por la enorme represión que hay alrededor del Senado de la Nación, que habla a las claras del tipo de ley que estamos tratando. La única manera de acallar al pueblo es a base de balas, gases e hidrantes, otra vez acallando al pueblo argentino”, sostuvo.

Linares también criticó el tratamiento parlamentario del proyecto y aseguró que sufrió reiteradas modificaciones durante su discusión. [“Es una ley que nace malparida y termina como termina, con cambios de último momento. Intentaron llegar cuatro veces al Senado, bajando artículos completos y negociando”, afirmó.

En ese sentido, recordó que el texto original contemplaba la posibilidad de vender el 100% de las tierras a extranjeros, porcentaje que luego fue reducido al 25% hasta que finalmente ese apartado fue retirado. “Parecía una kermés“, ironizó.

Durante su discurso, el senador cuestionó que el Congreso avance en iniciativas de este tipo mientras, según dijo, existen problemas más urgentes para la población. “Estamos haciendo leyes para endurecer normas, pero no hablamos de generación de empleo, de cómo hacerle la vida más fácil a la gente ni de cómo nuestras provincias van a tener mejores recursos“, expresó.

Además, volvió a reclamar por la distribución del impuesto a los combustibles. «Es un impuesto coparticipable y hasta el día de la fecha no llegó un peso a las provincias ni para una sola obra», aseguró.

Ley de Manejo del Fuego

El senador también advirtió sobre las modificaciones vinculadas a la Ley de Manejo del Fuego y sostuvo que podrían facilitar desarrollos inmobiliarios en zonas afectadas por incendios.

Recordó que durante el último verano se quemaron alrededor de 230 mil hectáreas en la Patagonia y señaló que la región debió recurrir a la asistencia de Santiago del Estero para combatir los incendios. “Antes se prohibía la venta de tierras incendiadas y el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios durante décadas. Con este nuevo proyecto esas restricciones se eliminan y eso libera el negocio inmobiliario“, cuestionó.

Por último, Linares aseguró que la movilización social permitió eliminar algunos puntos del proyecto, como los vinculados a los barrios populares y la extranjerización de tierras, aunque advirtió que el oficialismo “viene y va a venir por todo“.

“Lo de hoy asusta. Hubo senadores que ni siquiera podían explicar qué proyecto estábamos tratando porque el texto cambiaba permanentemente. Claramente expreso mi rechazo y espero que todos los senadores de Chubut votemos en contra de esta ley“, concluyó.