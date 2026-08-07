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La Libertad Avanza logró aprobar en general el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada -que agiliza los desalojos y limita las expropiaciones-, aunque sufrió un revés con la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, ya que debió retirar ese capítulo por falta de respaldo entre los bloques dialoguistas.

El oficialismo reunió 37 votos en el Senado

La iniciativa recibió 37 votos afirmativos y 33 negativos. El respaldo llegó de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y senadores provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén y Provincias Unidas.

El oficialismo ya había retirado el miércoles el capítulo referido a la extranjerización de la tierra y, durante la sesión de este jueves, también dejó afuera los artículos vinculados con la Ley de Manejo del Fuego para garantizar la aprobación del proyecto.

Los votos positivos correspondieron a los 21 senadores de La Libertad Avanza, 9 de la UCR, 3 del PRO, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, el correntino Carlos “Camau” Espínola y la chubutense Edith Terenzi.

En contra se pronunciaron los 24 integrantes del interbloque justicialista -entre ellos la senadora Alicia Kirchner de Santa Cruz-, los 3 senadores de Convicción Federal, Beatriz Ávila (Independencia), Flavia Royón (Primero los Salteños), Alejandra Vigo (Provincias Unidas), la neuquina Julieta Corroza y los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.

Carambia y Gadano abandonaron el grupo de WhatsApp de libertarios y aliados

Según informó el periodista Antonio Riccobene, los dos legisladores de Por Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano, abandonaron el grupo de WhatsApp de los 44 senadores que comparten los libertarios y aliados. “La explicación de Benegas Lynch fue el detonante para la eyección. Luego confirmaron que no iban a votar el capítulo de la Ley de Fuego”, detalló.

La reforma de Manejo del Fuego quedó afuera

El oficialismo no consiguió reunir los votos necesarios para avanzar con la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, debido al rechazo de varios legisladores dialoguistas.

Entre quienes se opusieron a esos cambios estuvieron los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger; Edith Terenzi, Flavia Royón, Alejandra Vigo, los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, la tucumana Beatriz Ávila y los dos representantes de Misiones.

La normativa vigente, impulsada en 2020, prohíbe modificar durante 60 años el uso de bosques nativos y humedales afectados por incendios, y durante 30 años en el caso de tierras agropecuarias. El Gobierno pretende flexibilizar ese régimen al considerar que perjudica a los propietarios de los inmuebles alcanzados por incendios.

El debate en la Cámara alta

La Cámara alta reanudó esta tarde el tratamiento de una versión recortada del proyecto, luego de que el oficialismo retiró el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales ante la resistencia de gobernadores y bloques dialoguistas.

En el inicio del debate, el pleno resolvió girar a la Comisión de Asuntos Constitucionales los pedidos de los senadores Anabel Fernández Sagasti (PJ) y Flavio Fama (UCR), quienes solicitaron participar de la sesión de manera remota.

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