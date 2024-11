"NO PIERDAS LA PAZ"

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Querido hermano. Es indigesto ‘el chancho con azúcar’ y es lo primero que pensé cuando me enteré de esto. El chancho por las chanchadas que están haciendo y con azúcar de querer poner orden en lo que ya está ordenado”, dice el mensaje que recibió el cura Juan Carlos Molina, por parte del papa Francisco, tras la intervención realizada el pasado miércoles en la Casa Valdocco, en Cañadón Seco.

“Te acompaño y rezo por vos. No pierdas la paz (aunque te cueste). En tu corazón rumia: ‘Bienaventurados cuando los persigan por causa de la justicia’. Por favor no pierdas el sentido del humor. Por favor no te olvides de rezar por mí. Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide”, cerró.

La carta que el Papa Francisco le envió a Juan Carlos Molina por la Fundación Valdocco.

Casa Valdocco, que acoge a más de 50 niños en situación de vulnerabilidad, fue sorprendida por un operativo de gran magnitud el 6 de noviembre. Molina, quien lleva más de veinte años al frente, aseguró a ADNSUR que “no había orden judicial“. Además, destacó el impacto emocional que sufrió el grupo de niños: “Es violenta la situación para cualquier chico”.

La intervención, que respondió a un pedido de informe del Juzgado de Familia, involucró a cerca de 40 personas del gabinete provincial. “Nos llamó mucho la atención que el Ministro de Seguridad ingresara con la policía y perros”, agregó Molina.

En este marco, los funcionarios realizaron un relevamiento y entrevistaron a los menores. Molina consideró inapropiado dicho accionar, dado el contexto sensible de los niños: “Los ministros hacían preguntas a los menores y grababan sus respuestas, lo que no puede hacerse”, comentó.

El gobierno provincial emitió un comunicado oficial sobre el operativo, lo que Molina catálogo de innecesario, dado que no existían denuncias concretas que justificaran tal medida. “No era necesario, los gobiernos no sacan comunicados que hay casas intervenidas por la justicia”, sostuvo.

Consultado acerca de un posible trasfondo político, Molina no lo descartó, indicando que “quizás los tiene”. A pesar de lo ocurrido, reafirmó su compromiso con la labor de la fundación, aunque advirtió que, si no reciben el apoyo necesario, podrían trasladarse a otro lugar.

“Si no nos quieren acá, nos iremos a otro lugar donde nos necesiten, porque no sabemos lo que puede venir, este es un proyecto que necesita acompañamiento, esto necesita que los otros estén, no que nos persigan”, expresó.