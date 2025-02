Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La familia de Nicole Díaz, la niña de 4 años que falleció en noviembre de 2022 de una infección producida por una amebiasis, pidió a la Justicia que declaren funcionarios de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la municipalidad de Río Gallegos.

Es que cuando ocurrieron los hechos, Nicole estaba hacía cinco meses en un hogar de abrigo y bajo la intervención del área municipal. La niña había ingresado a la guardia del Hospital Regional y murió en la UTI (Unidad de Terapia Intensiva), seis días después del primer ingreso.

El diagnóstico -corroborado por la autopsia- indicó que la nena de cuatro años tenía amebiasis parasitaria, una infección del colon provocada por una ameba. Su cuadro se agravó por una falla renal y no llegó a subirse al avión que la derivaría a Buenos Aires, como estaba previsto.

En 2022, los vecinos de la familia expresaron su bronca por lo ocurrido.

A poco más de dos años de ocurrida esta lamentable tragedia, La Opinión Austral pudo saber que la mamá de la niña pidió, mediante un escrito formulado por su abogado, Sergio Macagno, que se cite a declarar a los funcionarios municipales responsables del área de Niñez.

El pedido de la Fiscalía ingresó la semana pasada al Juzgado N° 3 de Río Gallegos. La causa está caratulada “Díaz Guadalupe S/Denuncia, homicidio culposo, Expediente N° 25.310/22“.

En la presentación se solicita que declaren Julia Chalub, responsable de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia; Yanina Bonson, quien era la directora de Salud y Pedagogía del municipio de Río Gallegos; la psicóloga Jessica Balbarán Cárdenas, y Silvina Hevia, secretaria del SENAF provincial.

La tapa de La Opinión Austral del 21 de noviembre del 2022.

Según el escrito, a la psicóloga se le pide que amplíe sobre los informes realizados en su oportunidad. Mientras que en el caso de Hevia es por haber actuado administrativamente en el caso, ya que “podría aportar elementos importantes a la causa“.

Asimismo, se solicitó la declaración Susana Alvarado, quien se desempeñaba en el hogar cuando la niña estaba a cargo del municipio, “quien puede brindar información valiosa por haber prestado servicios en la época que mi hija ingresó y permaneció en el hogar Muñiz“, sostuvo su madre en los fundamentos de la requisitoria. Entre otras cosas, también se cursó un pedido al Hospital Regional Río Gallegos para que aporte la historia clínica de Nicole.

Pedido de justicia

La mamá de Nicole participó de los pedidos de justicia por la muerte de su hija. En una de esas oportunidades, habló en el recinto de la Cámara de Diputados: “Me gustaría tener la posibilidad de que puedan solucionar el problema de mi nena, la injusticia que hubo ella, mi pérdida. Tenía 4 añitos, era un terremoto en tierra ella“, dijo en ese momento la mujer. “Quiero que se hagan las investigaciones que se tengan que hacer. No pueden salir a mentir, a ella no le hubiese gustado que mintieran. Ella era una nena feliz“, agregó la madre, que se notaba sumamente conmocionada y tras su breve alocución sufrió una descompensación.

Julia Chalub, secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

El municipio también dio su versión. “La nena no tenía contacto con la madre. Estaba bajo medida excepcional. A la única persona que visitaba era a su hermanito”, aseguró por entonces la secretaria de Niñez de la Municipalidad de Río Gallegos, Julia Chalub, al dialogar con LU12 AM680. Contó que “la intervención (de la nena) fue en 2019, por una cuestión de negligencia y violencia. Hay dos expedientes de 200 páginas cada uno”, agregó al explicar la complejidad del caso, sin dar mayores detalles.

“El lunes la llevamos al hospital, la controlaron tres médicos. Ahora las cuestiones médicas las tendrá que deslindar Salud”, indicó la funcionaria municipal y agregó: “No hay nada que esconder. No es el organismo de Niñez el que decide y hace lo que quiere. Trabajamos con el Estado. No trabajamos solos. Están demonizando el organismo cuando se trabaja con mucha responsabilidad“, afirmó la funcionaria municipal. “También los médicos tendrán que velar por sus actuaciones. Que se clarifique. Fuimos diligentes en llevarla al médico, tenemos todos los controles de la nena desde que ingresó al dispositivo y todo lo que se hace con cada niño que entra en el sistema. La evolución la estuvieron trabajando los médicos”, reiteró.

A poco más de dos años de la muerte de Nicole, aún hay más preguntas que respuestas.