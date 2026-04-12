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Marzo se presenta con números negativos en relación a las ventas minoristas de las pymes, que cayeron 0,6% interanual de acuerdo con el Índice de Ventas Minoristas elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El dato refleja una leve contracción del consumo en comparación con el mismo mes del año anterior, en un contexto de desempeño dispar entre los distintos sectores que fueron relevados en el informe.

El relevamiento se enmarca en un escenario donde el comercio minorista continúa mostrando oscilaciones, con períodos de recuperación parcial que no logran consolidarse de manera uniforme en todos los rubros de la actividad.

El dato confirma una tendencia negativa sostenida en los últimos meses, luego de las bajas de 5,6% en febrero y 4,8% en enero, en un contexto de debilidad del consumo y pérdida de poder adquisitivo.

Un consumo con señales mixtas

El relevamiento de CAME da cuenta de un comportamiento heterogéneo en la dinámica de ventas, con sectores que presentan mejores resultados relativos y otros que arrastran caídas.

Las mermas se localizaron en Perfumería (-9,8%), Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles (-8,3%) y Alimentos y bebidas (-0,9%). En sentido opuesto, el segmento de Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción creció un 2%, mientras que Farmacia marcó un alza del 1,1% interanual.

El rubro perfumería tuvo la mayor tendencia contractiva de marzo.

En ese sentido, el informe destaca que el movimiento comercial se mantiene condicionado por un contexto de cautela en el gasto de los hogares, lo que impacta directamente en la evolución de las ventas minoristas. También se refleja la sensibilidad del consumo frente a variables económicas como el poder adquisitivo y las condiciones de financiamiento.

Análisis detallado por rubro

En el detalle por rubros, alimentos y bebidas acumulan una caída del 5,1% en el año pese a una leve mejora mensual. En este sentido, el rubro bazar y decoración retrocede 13,3% en el trimestre con una fuerte baja intermensual. Por su parte, el calzado muestra una caída leve del 1,4% acumulado.

El rubro farmacia crece 1,9% con un avance mensual significativo en el primer trimestre del año. Perfumería, a su vez, cae 7,4% desde enero. Ferretería acumula un crecimiento del 2,3% aunque con retroceso mensual, y textil e indumentaria registra una baja acumulada del 6,3% con una nueva caída en marzo.

Perspectivas del mercado

El relevamiento también mostró que el 48% de los comerciantes espera que la situación se mantenga sin cambios, mientras que un 39,7% proyecta una mejora y un 12,4% anticipa un empeoramiento.

En materia de inversión, el 59,1% considera que el escenario actual no es adecuado para realizar nuevos desembolsos, frente a solo un 13,1% que lo percibe como una oportunidad, lo que evidencia un freno en las decisiones de expansión.

El sector ferretería, materiales eléctricos y de la construcción creció un 2% interanual, según CAME.

Impacto en el sector pyme

La baja interanual de marzo se suma a un escenario de ajustes y fluctuaciones en el desempeño del comercio minorista pyme, que continúa buscando sostener niveles de actividad en un entorno de demanda variable.

Desde la entidad señalaron que el inicio del ciclo escolar impulsó algunos gastos específicos, pero no logró revertir la tendencia general.

Además, la CAME observa que las estrategias comerciales y la adaptación a los cambios en los hábitos de consumo son claves para amortiguar el impacto de la retracción y sostener la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.