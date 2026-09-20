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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, recorrió recientemente las instalaciones del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de la Patagonia Austral (CEMNPA), donde dialogó con especialistas y conoció en detalle los tratamientos que brinda la institución. En ese marco, puso el foco en la necesidad de poner en funcionamiento el ciclotrón -una infraestructura estratégica para fortalecer la atención oncológica- y cuestionó a la oposición al asegurar que “si el kirchnerismo no hubiera negado la Ley de Financiamiento, el CEMNPA sería hoy un polo regional, único en su tipo”.

Tras esas declaraciones, el doctor Héctor Leonardo Tejada, quien fue presidente de la Fundación del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia Patagonia Austral desde su creación hasta principios de 2024, habló con La Opinión Austral sobre el funcionamiento de la institución, su experiencia durante los seis años de gestión y las condiciones necesarias para poner en marcha el ciclotrón. “Yo creo que el gobernador hizo un oportunismo político de esta visita al CEMPA”, lanzó.

Claudio Vidal recorrió el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de la Patagonia Austral. Reclamó por la falta de aprobación de la Ley de Financiamiento Estratégico que incluía la puesta en marcha del ciclotrón.

El CEMNPA formó parte de un proyecto nacional que contemplaba la construcción de centros de medicina nuclear y quedó completamente terminado durante el gobierno de Mauricio Macri. “Cuando se terminó, era el gobierno de Macri. ¿Qué hizo Macri? Dejó en standby este centro, dijo: ‘No, no se abre’”, recordó. La Fundación CEMNPA se conformó para administrar la institución y, desde el inicio, Tejada planteó una condición para integrar su conducción. “Mi condición fue que eso sea apolítico”, enfatizó.

En ese período, el centro incorporó profesionales especializados, estableció convenios con obras sociales y atendió también a personas sin cobertura médica. “Llegó a ser un 10, 15% en su momento de carenciados, gente que iba al hospital y no tenía nada”, precisó, al tiempo que recalcó: “Peso que entraba, peso que se iba, o sea, nunca tuvimos ganancias, tampoco nunca tuvimos pérdidas”.

El desafío del ciclotrón

El ciclotrón instalado en el CEMNPA constituye uno de los puntos centrales de la discusión en torno al futuro de la institución. “Si poníamos en marcha eso, dejábamos sin darle las prestaciones a la gente y yo preferí, y todos preferimos, primero brindar lo que teníamos a los enfermos y después ver cómo hacíamos para poner en marcha ese ciclotrón”, explicó.

En otro tramo de la entrevista, Tejada advirtió acerca de la dificultad de distribuir los radioisótopos desde Santa Cruz debido a su corta duración: “Lo que ignora la gente, que no tiene por qué saberlo un gobernador si no está bien asesorado, es que estamos haciendo radioisótopos que tienen una corta duración de vida. Más de 12 horas y pierde su eficacia. Si nosotros lo hacemos acá, no tenemos aviones para llevarlo a El Calafate, Río Turbio, Comodoro o Río Grande, como el gobernador piensa hacer un polo de desarrollo”.

En ese sentido, remarcó que abastecer a otros puntos de la Patagonia requiere una vía de transporte rápida: “Primero desarrollemos el transporte, tengamos Aerolíneas o tengamos una vía rápida que nos comunique; de lo contrario, vamos a pasar lo mismo que nos está pasando ahora con Buenos Aires”. Entre los posibles destinos mencionó distintas localidades de Santa Cruz, Tierra del Fuego y Punta Arenas. “A Punta Arenas no la podemos mandar en colectivo. A Río Grande tampoco”, ejemplificó.

A esta dificultad se suma el costo de producir radioisótopos para una demanda limitada: “Poner en funcionamiento el ciclotrón significa una obra monstruosamente cara y, si nosotros hacemos únicamente los radioisótopos que necesitamos para nuestros enfermos de Río Gallegos o de la provincia que sea, es una prestación sumamente cara para tan poca gente”.

Consultado sobre el financiamiento planteado por el Gobierno provincial, diferenció la disponibilidad de recursos para activar el equipo de las condiciones necesarias para sostener su funcionamiento. “Lo puede poner en marcha porque con dinero se puede hacer todo. Perfecto. Va a salir sumamente caro poder hacer eso si antes no se hace una vía de comunicación rápida, ya sea aérea, con los demás centros, y se comercializa el producto de esos radioisótopos, o sea, la elaboración de esos radioisótopos. De lo contrario, va a pasar lo mismo que nos está pasando ahora”, afirmó.

Finalmente, Tejada remarcó el carácter técnico de sus observaciones y se dirigió directamente a Claudio Vidal: “Veo que es un oportunismo político que ha usado el CEMNPA para pasárselo al kirchnerismo. Yo le estoy hablando como médico y como expresidente de una fundación (…) puedo responderle técnicamente a este señor, como lo estoy explicando ahora”.

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