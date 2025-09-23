Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Puerto Iguazú se convirtió en el epicentro del debate judicial argentino y regional. Allí se desarrollaron las XXXVII Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos, un encuentro que reunió a fiscales, procuradores, jueces y especialistas de todo el país y del extranjero para debatir sobre los grandes desafíos de la justicia en un contexto atravesado por la tecnología, el crimen organizado y la necesidad de fortalecer la autonomía de las instituciones.

Santa Cruz tuvo una participación activa a través del fiscal general, Lisandro De La Torre, quien además de exponer junto al secretario de Investigaciones Criminales, Marcelo Cancogni, sobre el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales(SIFCOP), fue designado Prosecretario del Consejo de Procuradores y del Consejo Federal de Política Criminal, cargo que lo posiciona en un rol clave dentro de los organismos que marcan la agenda judicial en la Argentina.

El evento contó con la presencia de autoridades de peso, como el procurador General de la Nación, Eduardo Casal; el gobernador de Misiones, Hugo Mario Passalacqua; y la presidenta del Superior Tribunal de Justicia misionero, Rosanna Pía Venchiarutti, entre otros referentes. La apertura estuvo a cargo del procurador general anfitrión, Carlos Jorge Giménez, quien destacó la trascendencia de estas jornadas y subrayó que se trata de un espacio que consolida la autonomía del Ministerio Público como pilar fundamental de la democracia.

Entre los temas abordados sobresalieron la aplicación de inteligencia artificial en el ámbito judicial, la ciberseguridad, el cibercrimen, la criminalidad organizada y el rol del Banco Genético de Huellas en la investigación penal. Estos ejes, que combinan lo técnico con lo humano, revelan un escenario en el que la justicia argentina debe aggiornar sus herramientas para enfrentar delitos que trascienden fronteras.

Abuso sexual infantil

Uno de los momentos de mayor impacto lo protagonizó la fiscal Daniela Dupuy, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos de CABA, quien alertó sobre el crecimiento del abuso sexual infantil digital y el surgimiento de imágenes creadas con inteligencia artificial que circulan en redes de cibercrimen internacionales. “La tecnología nos pone ante desafíos constantes y exige cooperación permanente entre los fiscales de distintos países”, advirtió con crudeza, dejando en claro que el fenómeno es global y requiere respuestas conjuntas.

Inteligencia artificial y género

También hubo espacio para reflexionar sobre la transformación digital de la justicia, tema abordado por especialistas como Patricio Moyano Peña, y para poner en agenda la perspectiva de género en la litigación, aportada por el Observatorio de Violencia de Género de los Consejos Federales. La presidenta del STJ misionero, Rosanna Venchiarutti, reforzó esa idea al remarcar que la justicia no puede ser indiferente a los más vulnerables.

El jefe de la Policía de Misiones, Sandro Martínez, valoró especialmente los paneles sobre inteligencia artificial y ciberataques, destacando que las herramientas compartidas permitirán reforzar la preparación de las fuerzas de seguridad provinciales. A su vez, el procurador Casal subrayó la necesidad de cooperación internacional en el combate al crimen organizado, al que calificó como “uno de los fenómenos más dañinos para la sociedad”.

Crimen organizado

Por su lado, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, destacó la importancia de la cooperación interna y regional para combatir la criminalidad organizada. “En este momento es motivo de preocupación tanto en el orden interno como en el orden regional e internacional el combate a la criminalidad organizada”, afirmó Casal en diálogo con la prensa. Añadió que “dentro de nuestro ámbito propio de actuación tenemos que orientarnos a cooperar entre todos” para enfrentar delitos que “son los más perjudiciales para la sociedad”.

El funcionario valoró la presencia del Procurador general del estado brasileño de Paraná: “Ha sido una decisión muy inteligente de la organización invitarlo a participar y por lo que yo veo ya es una persona que tiene conocimiento de sus pares locales”.

Respecto a los desafíos de la Justicia, subrayó que se trata de “algo de constante evolución” y que es fundamental “la cooperación y la coordinación entre los actores locales y la cooperación internacional” para mejorar el trabajo de los ministerios públicos.

En este marco, la participación de Santa Cruz adquirió relevancia por el rol asumido por De La Torre en la conducción de los Consejos y también porque deja en claro que la provincia busca estar presente en los debates que hoy definen el rumbo de la justicia en la Argentina. “Estas jornadas fortalecen la autonomía de los Ministerios Públicos y mejoran el servicio de justicia para nuestros pueblos”, destacó el Fiscal General al sintetizar el espíritu del encuentro.

El SIFCOP

Lisandro de la Torre, representante de Santa Cruz en las jornadas, detalló la aplicación del SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales) en nuestra provincia y destacó la importancia de la cooperación interjurisdiccional para medidas judiciales en tiempo real.

Durante su exposición, explicó que el SIFCOP funciona “como una base de datos de todas las medidas judiciales y policiales de las distintas jurisdicciones del país”, lo que permite “trabajar en tiempo real para dictar una detención o una medida cautelar, que queda disponible de inmediato para todas las fuerzas de seguridad”.

El especialista ejemplificó su aplicación: “En un control de rutina, cuando se pide la identificación a una persona, el sistema puede alertar de manera inmediata sobre una orden de detención vigente. Ha habido una gran cantidad de casos en los que, gracias a esta información, las fuerzas policiales han podido actuar con eficacia”.

De la Torre indicó que en nuestra provincia implementa el SIFCOP desde 2014 en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación y que “hoy participan casi todos los ministerios públicos y fiscales del país”. Añadió que en Misiones ya se trabaja para su incorporación: “Hablé con el procurador y sé que están en pleno proceso de implementación”.

Respecto a los desafíos, subrayó la necesidad de “seguir trabajando en la conectividad y en el fortalecimiento institucional para lograr procesos más ágiles y eficaces que mejoren el servicio de justicia para la comunidad”.