La federación sindical CONADU Histórica adelantó que llevará adelante un paro semanal desde el lunes 16 de marzo en coincidencia con el inicio del ciclo lectivo 2026 y se declaró en estado de sesión permanente.

La organización gremial que nuclea a diferentes gremios docentes de Argentina -entre ellos la Asociación de Docentes de la UNPA– resolvió “profundizar el plan de lucha de forma planificada ante el ajuste instrumentado por el gobierno nacional de Javier Milei. El reclamo central exige la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario“.

Karina Dodman, secretaria general de ADIUNPA. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Reclamos

Desde CONADU Histórica precisaron que “la nueva etapa de acciones gremiales incluye un paro de una semana a partir del 16 de marzo, además se realizarán acciones de lucha durante la semana del 24 de marzo, al cumplirse 50 años del Golpe de Estado de 1976. El plan continúa con otro paro a partir de la semana del 30 de marzo”, se indicó.

Además, “el miércoles 1 de abril se realizará una evaluación para intensificar las medidas si no hay respuestas. Además, se decidió construir una nueva Marcha Nacional de las Universidades Públicas en unidad con todos los sectores universitarios y la sociedad”.

Además aquél congreso sindical “convocó al paro internacional feminista y transfeminista del 9 de marzo”. La “federación reafirmó el compromiso de la docencia universitaria con las luchas del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries. También destacó la defensa de los derechos laborales y sociales en perspectiva de género”.

Unidad Académica Río Gallegos de la UNPA.

Inicio de clases

La “lucha de acción directa comenzará el 16 de marzo, cuando la mayoría de las universidades inicien sus actividades académicas. Las medidas tendrán carácter federal y se realizarán en concordancia con CONADU. La Mesa Ejecutiva tiene el mandato de articular con el Frente Sindical de Universidades Nacionales para garantizar la masividad”.

CONADU Histórica “coordinará la continuidad de las medidas previstas para las semanas siguientes. Se mantiene vigente la votación de un paro de 48 horas en caso de que el Congreso trate el proyecto oficialista sobre la Ley de Financiamiento Universitario” que “pretende derogar la ley vigente y reemplazarla por un aumento del 12,3% en tres cuotas. El gremio señaló que esta cifra está por debajo del 52% establecido por la normativa actual.

Los docntes denunciaron que “el Gobierno nacional se niega a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y ratificada por la justicia. Calificaron esta situación como una violación a la constitución y a la institucionalidad de la Nación.

El comunicado advierte que “el Presidente de la Nación, Javier Milei, pone en riesgo las actividades académicas. Esto perjudica a 2 millones de estudiantes, casi 200 mil docentes y 50 mil nodocentes. Los salarios cayeron por debajo de la línea de pobreza, lo que provocó la renuncia de más de 10 mil docentes“.

“Este deterioro daña los equipos de cátedra y corta las vocaciones académicas. Asimismo, la crisis empuja a las obras sociales a la quiebra, dado que dependen de los aportes salariales”, señalaron.

La federación convoca a la comunidad universitaria y a la ciudadanía a sumarse a la defensa de la institución. Sostienen que la universidad pública de calidad es un derecho y exigen salarios dignos.