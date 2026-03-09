Horacio Marín aseguró que “YPF no va a generar cimbronazos en los precios de los combustibles” a pesar de la suba del petróleo El presidente y CEO de YPF afirmó que la petrolera aplicará una estrategia de micropricing para amortiguar la volatilidad del precio internacional del petróleo. La compañía busca evitar aumentos bruscos en los surtidores mientras el barril supera los 100 dólares por la guerra en Medio Oriente.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que la petrolera estatal no trasladará de forma automática la suba del precio internacional del petróleo a los combustibles en Argentina. En medio de la fuerte volatilidad generada por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, el directivo afirmó que la empresa aplicará una política de precios destinada a evitar aumentos bruscos en los surtidores.

Las declaraciones se producen en un contexto de fuerte tensión en el mercado energético mundial. El precio del barril de petróleo superó los 100 dólares y llegó a rozar los 120 dólares en los últimos días, impulsado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y por las dificultades logísticas para exportar crudo desde el Golfo Pérsico.

En ese escenario, YPF busca mantener estabilidad en el mercado local de combustibles y evitar que la volatilidad internacional impacte de forma inmediata en el bolsillo de los consumidores.

El mensaje de Horacio Marín sobre los precios de los combustibles

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Marín reafirmó la postura de la compañía frente al contexto internacional y señaló que la empresa actuará con prudencia frente a los movimientos del mercado petrolero.

El ejecutivo sostuvo que YPF mantiene un “compromiso honesto con los consumidores” y remarcó que la petrolera no generará “cimbronazos” en los precios de los combustibles.

Según explicó, la empresa trabaja con una estrategia de micropricing que permite analizar los valores del mercado de forma permanente.

“Trabajamos con una estrategia de micropricing para analizar los precios día a día y semana a semana. Mediante el sistema de moving average podremos atenuar picos de aumento y bajas, dando mayor previsibilidad a los consumidores y un precio más estable”, señaló el titular de la compañía.

Marín también remarcó que la volatilidad extrema del mercado energético suele fomentar movimientos especulativos de corto plazo, algo que YPF busca evitar.

“La volatilidad y la incertidumbre no generan valor real sino especulación de corto plazo y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo”, expresó.

La estrategia de YPF para evitar aumentos bruscos

La política de precios de YPF se basa en un sistema de promedios móviles, una herramienta que permite suavizar los cambios abruptos del precio internacional del petróleo.

Este mecanismo funciona tomando como referencia la evolución del crudo durante un período determinado. De esta manera, la empresa evita trasladar de forma inmediata las subas o bajas que se producen en los mercados internacionales.

Marín explicó que el comportamiento del precio del petróleo en el tiempo es clave para determinar si se produce o no un ajuste en los surtidores.

Según detalló, si el precio del barril se mantiene elevado durante varios meses, el impacto podría trasladarse gradualmente al mercado local. En cambio, si se trata de movimientos temporales o muy volátiles, el efecto sobre los combustibles puede resultar mínimo.

“Si el petróleo se mantiene, por ejemplo, en 85 dólares durante cuatro meses, el incremento sí se traslada a los precios locales. Pero si mañana sube a 100 dólares y al día siguiente vuelve a 70, el efecto sería prácticamente nulo”, explicó el presidente de YPF.

El petróleo supera los 100 dólares por la guerra en Medio Oriente

El escenario energético global cambió de forma abrupta en los últimos días debido a la escalada del conflicto en Medio Oriente.

La guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos complicó el tránsito en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el transporte de petróleo en el mundo. Por esa vía circula cerca del 20% del crudo global.

La interrupción parcial de esa ruta provocó un fuerte aumento en los precios internacionales. El barril de Brent, referencia para el mercado argentino, subió más de 34% en menos de una semana y llegó a tocar los 119 dólares antes de moderarse.

El aumento también se explica por la reducción de exportaciones desde algunos países productores del Golfo, que enfrentan problemas logísticos ante la falta de buques dispuestos a atravesar la zona de conflicto.

Impacto potencial en el mercado argentino

El salto del precio internacional del petróleo encendió alertas en el mercado energético argentino, principalmente por la posibilidad de que se produzcan aumentos en los combustibles.

El precio de referencia para el mercado local antes del inicio del conflicto se ubicaba en torno a los 70 dólares por barril. Desde entonces, la cotización comenzó a escalar rápidamente.

Ante esta situación, el mercado observa con atención cuál será la evolución del conflicto en Medio Oriente y cuánto tiempo se mantendrá el petróleo en niveles elevados.

Para Argentina, el impacto del crudo caro presenta un doble efecto. Por un lado, mejora la rentabilidad del sector petrolero y fortalece las perspectivas de inversión en proyectos de hidrocarburos como Vaca Muerta.

Sin embargo, también genera presión sobre los costos energéticos internos y podría traducirse en aumentos de combustibles si el precio internacional se mantiene alto durante un período prolongado.

YPF busca previsibilidad en medio de la volatilidad

En ese contexto, YPF intenta mantener una estrategia que combine estabilidad de precios y adaptación a las condiciones del mercado internacional.

La petrolera de mayoría estatal ocupa una posición dominante en el mercado argentino de combustibles, por lo que sus decisiones suelen marcar la referencia para el resto de las compañías del sector.

Por esa razón, las definiciones de la empresa sobre la evolución de los precios resultan clave para anticipar el comportamiento del mercado energético local.

Mientras la guerra en Medio Oriente mantiene en tensión al mercado petrolero global, YPF busca transmitir previsibilidad a los consumidores y evitar que la volatilidad internacional se traduzca en aumentos abruptos en los surtidores argentinos.