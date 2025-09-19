Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Hoy se realizó un simulacro electoral en Santa Cruz, encabezado por el juez federal Claudio Marcelo Vázquez, quien detalló las particularidades del nuevo sistema de votación que se aplicará por primera vez en la provincia y que ya se extiende a nivel nacional: la boleta única de papel.

“Nosotros lo que estamos haciendo hoy es un simulacro con todos los empleados de la Secretaría Electoral para que el electorado y las autoridades de mesa, fiscales, delegados, estén en conocimiento de cómo va a ser el método de elección, el novedoso método de elección”, explicó Vázquez.

El juez aclaró que, aunque la democracia permite votar desde 1983, esta elección presenta cambios significativos: “Lo que desaparece hoy es el cuarto oscuro y la bolita partidaria. Hoy estamos con una boleta única de papel, y esto va a ser, no solo para la provincia de Santa Cruz, sino para todo el país, como distrito único”.

Durante el simulacro, se distribuirá a los presidentes de mesa todo el material necesario, incluyendo la lapicera que deberán utilizar los electores el día de la elección. Vázquez detalló que la boleta viene troquelada “pero no es para cortar, es para marcar la oferta dentro de lo que el elector va a elegir”. Además, destacó que el proceso reemplaza la tradicional división de cuarto oscuro, concentrando todo dentro de un mismo espacio de votación.

FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

En cuanto a casos particulares, como la elección del presidente de la Comisión de Fomento de Cañada Seco, el juez federal aclaró que habrá urna diferenciada de color rosa tenue, para separar esa elección local de la nacional. “La gente va a poder elegir dentro de esa oferta y la boleta de Cañada Seco irá en la urna de Cañada Seco, mientras que la del Distrito Nacional estará en la urna correspondiente a nivel nacional”, detalló.

Vázquez también recordó que es fundamental mantener el DNI actualizado y aseguró que todos los jóvenes que cumplan 16 años hasta el 26 de octubre estarán incluidos en el padrón y podrán ejercer su derecho a voto. Con este simulacro, la Justicia Federal busca que electores y autoridades estén familiarizados con un sistema de votación más transparente, simple y moderno, antes de la jornada electoral.