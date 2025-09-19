Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por primera vez en la historia, las elecciones nacionales en Santa Cruz se realizarán con boleta única de papel (BUP). Para dar a conocer el nuevo mecanismo, este viernes se desarrolló un simulacro de votación en el Colegio Salesiano de Río Gallegos, encabezado por el juez federal con competencia electoral Claudio Marcelo Vázquez.

El ensayo estuvo destinado a capacitar a autoridades de mesa, delegados partidarios y votantes, de cara a los comicios del 26 de octubre. “Hoy lo que vamos a hacer en el Colegio Salesiano es un simulacro de votación para que los votantes tengan la información suficiente sobre la entidad de la elección, también las autoridades, los delegados, todas las personas que van a votar el día 26 de octubre”, explicó Vázquez.

Cómo será el procedimiento de votación con boleta única

Durante la actividad, se montó una aula como centro de votación, con la instalación de dos cabinas para agilizar el proceso. El juez aclaró que este número no es obligatorio y que quedará a criterio de cada presidente de mesa según el volumen de electores asignados.

Vázquez remarcó que ya no existe el tradicional cuarto oscuro, sino que ahora el elector emitirá su voto en cabinas individuales de votación, donde marcará su opción directamente en la boleta única de papel. Además, aclaró que cada cabina contará con lapiceras disponibles, por lo que no es necesario que los votantes lleven una propia desde su casa.

El recorrido del votante será el siguiente:

Presentar el DNI ante la presidenta o presidente de mesa. Recibir la boleta única de papel firmada por la autoridad de mesa. Ingresar a la cabina de votación, marcar la preferencia en la boleta y colocarla doblada en la urna. Firmar el padrón electoral. Recibir el troquel y la devolución del DNI.

Particularidades en Cañadón Seco

Vázquez informó que habrá 879 mesas habilitadas en toda la provincia y una adicional para electores en Cañadón Seco. Este distrito será el único con elección simultánea de presidente de la Comisión de Fomento, además de la categoría de diputados nacionales.

Por este motivo, allí se utilizarán dos urnas diferenciadas, una de ellas color rosa, junto a una boleta única de papel también rosa, exclusiva para esa elección local. “La única urna de más que va a haber es la de Cañadón Seco”, remarcó el juez, y aclaró que en el resto de la provincia habrá una sola urna por mesa.

Jóvenes de 16 años también podrán votar

El juez federal también aclaró que todos los jóvenes que cumplan 16 años hasta el mismo 26 de octubre inclusive estarán incluidos en el padrón electoral y, por lo tanto, tendrán la posibilidad de emitir su voto en estos comicios.

Boletas oficiales e impresión

Vázquez señaló que se está finalizando la oficialización de las listas que participarán en las elecciones. La única pendiente de resolución por parte de la Cámara Nacional Electoral es la lista UNIR. Una vez resuelta esa situación, las boletas únicas de papel serán enviadas a Buenos Aires para su impresión. “Hay cinco empresas y once imprentas habilitadas a nivel nacional para imprimir todas las boletas que participarán en este distrito”, precisó el juez.

Más de 270 mil electores en Santa Cruz

Finalmente, Vázquez informó que en Santa Cruz están habilitados más de 272.000 electores para participar de los comicios del 26 de octubre. Tras la explicación, el personal de la Secretaría Electoral realizó el simulacro de votación para mostrar el funcionamiento de todo el proceso.