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El gobernador Claudio Vidal recorrió este martes los barrios Bicentenario y San Benito para supervisar el operativo de asistencia que el Gobierno Provincial mantiene de manera ininterrumpida desde el sábado, luego de las intensas nevadas y el posterior deshielo que provocaron anegamientos en distintos sectores de Río Gallegos.

Durante la recorrida, el gobernador acompañó el trabajo de las cuadrillas que realizan tareas con maquinaria pesada, camiones de desagote y equipos territoriales, además de la distribución de leña, colchones y otros elementos de primera necesidad para las familias afectadas.

Al respecto, Vidal puso en valor el compromiso de los equipos provinciales que desde hace varios días sostienen una tarea permanente en los barrios periféricos de la ciudad.

Vidal recorrió los barrios más afectados por los deshielos en Río Gallegos.

El operativo se organiza a partir de los relevamientos que realizan los equipos territoriales y del diálogo permanente con referentes barriales, lo que permite direccionar la asistencia hacia los sectores con mayores necesidades. En paralelo, el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración desarrolla un relevamiento casa por casa y distribuye leña, colchones y otros insumos esenciales.

Durante la recorrida, el gobernador señaló que las inundaciones dejaron al descubierto la falta de infraestructura y mantenimiento urbano que debieron ejecutarse durante años para evitar este tipo de situaciones.

El gobernador habló con los vecinos y el personal provincial que realiza el operativo.

En ese contexto, recordó que las tareas que hoy lleva adelante la Provincia corresponden, en gran parte, a competencias municipales. “Lo ideal sería que el municipio se haga cargo de su tarea, de lo que realmente debe hacer. Como no lo está haciendo, estamos ayudando y colaborando en lo que podemos”, sostuvo Vidal, recordando que esa indiferencia de la comuna no es nueva: fue y sigue siendo su modelo de gobierno por 30 años, sin respuesta y abandono.

El mandatario aseguró que, además del operativo desplegado en Río Gallegos, el Gobierno Provincial mantiene frentes de trabajo en distintos puntos de Santa Cruz, atendiendo necesidades vinculadas a infraestructura escolar y otros servicios esenciales.

“No podemos bajar los brazos”, indicó el mandatario provincial.

Finalmente, Vidal remarcó que el contexto económico no será un impedimento para seguir acompañando a los santacruceños. “El momento es delicado, pero no podemos bajar los brazos ni quedarnos de brazos cruzados. Hay que seguir trabajando y, si lo podemos hacer en equipo, mucho mejor“, concluyó.