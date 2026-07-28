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La Administración General de Vialidad Provincial continúa ejecutando tareas de mantenimiento y prevención en distintos corredores viales de Santa Cruz, con intervenciones simultáneas que buscan mejorar la transitabilidad y fortalecer la seguridad de quienes circulan por las rutas de la provincia.
Limpieza de banquinas sobre la Ruta Nacional N°3
En primer lugar, Personal del Distrito Vial Piedra Buena lleva adelante trabajos de limpieza de banquinas sobre la Ruta Nacional N°3, en el tramo comprendido entre Monte León y la Antena del 70.
Estas tareas permiten optimizar la visibilidad, mantener despejados los márgenes de la calzada y contribuir a una circulación más segura en uno de los principales corredores de la provincia, informaron desde Vialidad.
Despeje de nieve y distribución de sal en la Ruta Provincial N°43
Asimismo, en el noroeste santacruceño agentes del Distrito Vial Perito Moreno realizaron tareas de despeje de nieve y distribución de sal sobre la Ruta Provincial N°43, entre Perito Moreno y El Pluma, extendiendo posteriormente los trabajos hasta el empalme con la Ruta Provincial N°39.
Las acciones tienen como finalidad prevenir la formación de hielo sobre la calzada, mejorar las condiciones de transitabilidad y brindar mayor seguridad a los conductores que utilizan este corredor durante la temporada invernal.
Trabajos de conservación sobre la Ruta Nacional N°40
Por su parte, personal de la Delegación Vial 28 de Noviembre desarrolló tareas de distribución de sal y limpieza de banquinas sobre la Ruta Nacional N°40, en el tramo comprendido entre Julia Dufour y Cancha Carrera.
Los trabajos fueron ejecutados con maquinaria vial y el acompañamiento de una camioneta de apoyo, reforzando las condiciones de circulación en este sector estratégico del sudoeste provincial.
Las intervenciones forman parte del Plan Invernal y de las tareas permanentes de conservación que desarrolla la Administración General de Vialidad Provincial en toda Santa Cruz. “Estas acciones cuentan con el acompañamiento del presidente del organismo, Julio Bujer, y del gobernador Claudio Vidal, quienes respaldan el compromiso y la labor diaria del personal vial para mantener las rutas en condiciones y garantizar una circulación más segura”, recalcaron desde el organismo provincial.
Por último, desde el organismo provincial se recuerda a los usuarios la importancia de transitar con extrema precaución, respetar la señalización vial y las indicaciones del personal que trabaja sobre la calzada, además de consultar el estado de las rutas antes de emprender viaje.
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