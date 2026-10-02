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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli, y los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Corrientes, Juan Pablo Valdés, y de Jujuy, Carlos Sadir, visitaron el Rungis Marché International, el mercado mayorista más grande del mundo.

La visita se realizó durante la madrugada de París, coincidiendo con el momento de apertura del mercado y la recepción de productos, con el objetivo de conocer el ingreso, distribución y comercialización de productos argentinos en Europa.

También acompañaron la actividad el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki; el presidente de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Diego Sucalesca, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

La visita se dio en el marco de la agenda que la comitiva nacional lleva adelante en Francia, durante la Argentina Week en París.

Horas antes, los gobernadores acompañaron al presidente Javier Milei en su encuentro y reunión bilateral con su par francés, Emmanuel Macron.

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