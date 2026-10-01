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La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, mantuvo reuniones con representantes de las empresas francesas Eramet y Huttopia, que avanzan con nuevos proyectos de inversión y expansión en Argentina, en el marco del viaje oficial del presidente Javier Milei y su comitiva a París.

Uno de los encuentros estuvo centrado en el desarrollo del litio. En ese marco, Eramet confirmó su intención de solicitar el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para concretar la primera expansión de su proyecto Centenario-Ratones, ubicado en la provincia de Salta.

La iniciativa contempla una inversión adicional potencial de aproximadamente US$350 millones, sujeta a la decisión final de inversión. De concretarse, permitirá incrementar en 11.000 toneladas anuales la capacidad de producción de carbonato de litio, que actualmente alcanza las 24.000 toneladas.

Eramet desarrolla actividades vinculadas al litio en Argentina desde 2011 y destinó aproximadamente US$950 millones a la construcción de la primera planta de extracción directa de litio del proyecto Centenario-Ratones.

La planta comenzó su puesta en marcha en 2025 y, según informó la compañía, alcanzó en junio de 2026 el 90% de su capacidad nominal.

Huttopia anunció una inversión en Mar Azul

Durante las reuniones también se abordaron proyectos vinculados al turismo y la hotelería. La empresa francesa Huttopia anunció la apertura de su primera operación en Argentina: Huttopia Mar Azul, que comenzará a funcionar el 4 de diciembre de 2026, de cara a la temporada de verano.

El proyecto contempla una inversión de entre 3 y 5 millones de euros y se integra a un plan de expansión que prevé alcanzar entre cinco y seis sitios en Argentina hacia 2030.

El emprendimiento estará ubicado sobre la costa atlántica, en una superficie de 55 hectáreas, de las cuales 20 serán acondicionadas. En una primera etapa contará con 240 parcelas y 20 alojamientos equipados.

De acuerdo con las proyecciones de la compañía, el establecimiento generará entre 15 y 25 empleos directos y más de 70 empleos indirectos.

Karina Milei durante el Argentina Week en Paris.

Cuatro proyectos en parques nacionales

Huttopia también presentó ante Parques Nacionales una propuesta para desarrollar y gestionar cuatro campings premium en distintos destinos turísticos del país.

La iniciativa contempla oportunidades de desarrollo en los parques nacionales Iguazú, Iberá, Los Glaciares y Los Alerces y fue reconocida de interés general durante esta semana.

De esta manera, los encuentros mantenidos en París estuvieron vinculados con proyectos de inversión en sectores estratégicos para Argentina, como el litio, la minería y el turismo.

Karina Milei estuvo acompañada durante las reuniones por el ministro de Economía, Luis Caputo; el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki; y el titular de la Agencia Argentina para la Promoción de Inversiones, Diego Sucalesca.