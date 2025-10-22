Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se refirió a la importancia del arribo de la maquinaria que permitirá instalar la planta de alimentos para el ganado en Río Gallegos y dos plantas de pellets, entre otras, y aseguró que se trata de “un paso decisivo hacia la soberanía productiva“.

El gobernador junto al presidente de la Administración General de Vialidad Provincial, Julio Bujer y el intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo. (Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral).

Áreas petroleras y el rol de Fomicruz

En declaraciones a La Opinión Austral y otros medios, habló sobre la cesión de áreas petroleras por parte de YPF, destacando la decisión política de fortalecer a FOMICRUZ y convertirla en una verdadera empresa de fomento minero y energético. “Hace un año comenzamos a explorar y con muy buenos resultados. Lo hacemos con mucha responsabilidad, pensando siempre en que la oportunidad de empleo la deben tener nuestros compañeros que viven en Santa Cruz”, indicó Vidal.

En esa línea, sostuvo que su gobierno enfrenta una fuerte resistencia de algunas empresas mineras, pero que la nueva legislación busca equilibrar la balanza. “Es una pelea muy fuerte la que estamos dando con las mineras. Hay una ley que deben cumplir. La 90/10 nació como un proyecto y hoy es una norma que exige que al menos el 90% de los trabajadores sean santacruceños“, subrayó.

“La Justicia debería investigar ciertos intereses”

El gobernador también hizo alusión a sectores que, según afirmó, se oponen a este modelo por intereses económicos. “En valor agregado se puede hacer muchísimo y estamos buscando inversores. Tiene que comenzar a quedar más en la provincia. Hay gente que se resiste. Me da que pensar y me hago cargo de lo que digo: creo que la Justicia tendría que investigar“, expresó.

Gustavo Sívori junto al gobernador Claudio Vidal, en Ramón Santos.

Vidal apuntó especialmente a los negocios en torno al transporte de personal en el sector minero. “Hay muchos negocios con el transporte de personal, por eso se resisten a no tomar trabajadores de acá. Deja de ser rentable traer gente de afuera. Digo las cosas como son”, lanzó.

En los primeros controles enmarcados en la ley 90/10 registraron el ingreso de 1.156 trabajadores para desempeñarse en distintas empresas mineras sin acreditar residencia provincial. Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral

Finalmente, el mandatario reveló que, en apenas una semana de controles, el Gobierno detectó más de 2.300 trabajadores que prestan funciones en Santa Cruz sin residir en la provincia.

