Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego del acto de reapertura del aeropuerto “Piloto Civil Norberto Fernández” de Río Gallegos que contó con la presencia del gobernador Claudio Vidal, el mandatorio provincial dialogó con los medios de comunicación, entre ellos el Grupo La Opinión Austral que realizó una cobertura especial.

“Es cierto que la obra fue criticada y cuestionada al comienzo, lo valioso de esto es poder llevar adelante este tipo de obras, primero porque garantizan que funcione el sistema de conectividad de nuestra provincia con el resto del mundo. Por otra parte porque la obra se comenzó y terminó en los plazos establecidos, más allá de las inclemencias del tiempo, hay que reconocer el esfuerzo de los trabajadores y esto fue increíble. Nosotros dudábamos de si se terminaba en tiempo y forma, pero se terminó y con buenos resultados”, manifestó Vidal.

Además, marcó: “El reconocimiento y agradecimiento a los trabajadores de la salud, a los médicos que acompañaron los vuelos sanitarios. La dificultad de subirse a una ambulancia acompañar al derivado al aeropuerto de El Calafate o Puerto Santa Cruz, viajar hasta Buenos Aires o Córdoba, después regresar y volver en ambulancia a Río Gallegos. El agradecimiento a todo el equipo de salud, a la ministra. Fue un gran esfuerzo de todos“.

“Terminar la obra antes de las fiestas es importante, pero creo que lo más valioso de eso es la utilidad que se le va a poder dar a este aeropuerto, era clave poder resolver la conectividad, sobre todo por los derivados que salen de la provincia. Santa Cruz deriva aproximadamente a 200 pacientes a distintos hospitales de Buenos Aires, ahora ya está resuelto“, redondeó.

Asimismo, Vidal reconoció el significado de la obra a largo plazo: “Tenemos la garantía de que durante 20 años más vamos a poder usar esta pista. Recorrimos la pista, es un trabajo increíble, me comentaron que el sistema de balizamiento tiene un aporte de mucha tecnología, vemos como se nota la luminaria de día así que imagínense de noche. Espectacular”.

En esta marco, afirmó que “este aeropuerto quedó a un nivel superior” y admitió que “faltaría resolver un problema de conectividad que hay hace muchos años, pero es todo trabajo y gestión”.

Con respecto al estado de los aeropuertos en el interior provincial, repasó: “El de Perito Moreno se puso en marcha a fines del año pasado, lamentablemente no se porqué en la gestión anterior se dejó de invertir, se llevaron los equipos de balizamiento, hay que comenzar de nuevo con los cercos perimetrales que también hacen falta. Con los nuevos empresarios de la actividad petrolera en zona norte, estamos a punto de llegar a un acuerdo para poner en marcha el aeródromo de la localidad de Las Heras. Todas estas cosas son un aporte a la conectividad”.

“Aeropuertos 2000 pertenece a un grupo que también tiene actividad de hidrocarburos en la provincia así que es muy valioso contar con este tipo de inversiones a través de grupos empresarios fuertes”, recordó.

Nuevos destinos

Consultado sobre otros destinos posibles, mencionó que “lo está discutiendo el Ministerio de Producción con Nadia Ricci y con la secretaria de Turismo. Estamos trabajando fuertemente para fortalecer todo el circuito turístico de la provincia”.

“Santa Cruz es hermosa y tenemos que lograr gestionar algunas cuestiones para mejorar la conectividad”.

En este marco, recordó que días atrás se anunció que Santa Cruz será sede del Mundial de Aguas Frías en 2028: “Es un incentivo fuerte al turismo y de la posibilidad que muchas otras personas de distintos lugares del mundo, nos visiten, me parece que es algo clave para mostrar lo que tenemos tanto los recursos naturales y el turismo que es bellísimo”.

“Tenemos una costa hermosa, pero también una precordillera que por cuestiones de conectividad no logramos llegar o seguir mostrando para fomentar el turismo. Santa Cruz es hermosa y tenemos que lograr gestionar algunas cuestiones para mejorar la conectividad”, completó.

“Trabajando y en silencio, hicimos lo que teníamos que hacer”

Durante la rueda de prensa, el gobernador Claudio Vidal también se refirió al pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) que se efectivizó el pasado 18 y 19 de diciembre para pasivos y activos, respectivamente.

“Hay algo muy importante para recalcar, se pagaron los aguinaldos cuando muchos apostaban a que tengamos un diciembre muy pero muy complicado. Trabajando y en silencio, hicimos lo que teníamos que hacer. También está garantizado el salario de los pasivos y en enero, está garantizado el salario de pasivos y activos“, adelantó.

En este contexto, manifestó “a todos aquellos que tratan de generar malestar social y de fomentar que este gobierno no va a poder cubrir salarios, el día que eso suceda, la persona que les está hablando va a ser el primero que va a convocar a todos los medios y va a comunicar a la sociedad y a los trabajadores del Estado que no lo puede hacer. Mientras tanto, a los que tratan de poner palos en la rueda: tranquilidad“.

“Esto recién comienza. Soy parte de un Gobierno que no se vino a quedar con los salarios de los trabajadores como lo han hecho otros gobiernos, en otras oportunidades desde el Estado se quedaron con un salario completo y en la gestión anterior, durante un año y medio, no discutieron paritarias. Este gobierno discutió paritarias y por encima de la inflación, año 2024 y 2025 las paritarias fueron superadoras a la inflación anual. Seguimos trabajando, acá hay un gobierno presente que se hace cargo de lo que se tiene que hacer cargo”.

“El mundo que se viene necesita dos cosas: energía y alimentos y Santa Cruz tiene todas las condiciones”.

Por último, sobre sus expectativas sobre el año entrante, manifestó: “Será un año de mucho trabajo. Es cierto que el conflicto nacional es difícil, pero lo que no podemos hacer es bajar los brazos y rendirnos, por lo contrario, tenemos que seguir apostando a la producción, al trabajo”.

“La Provincia tiene que terminar de dar esa vuelta importantísima en materia de producción y empleo. Acá hay que producir y recuperar la cultura del trabajo, lo demás se va a ir dando de a poco. Los cambios a veces producen mucha resistencia, lo que sabemos es que vamos por el camino indicado. El mundo que se viene necesita dos cosas: energía y alimentos y Santa Cruz tiene todas las condiciones. Si entre todos entendemos que ese es el camino vamos a poder salir adelante mucho más fácil”, concluyó.