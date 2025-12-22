Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Consejo Provincial de Educación (CPE) llevó adelante el acto de cierre y entrega de certificados del Ciclo de Formación para el Trabajo en el Ámbito de la Minería en el Centro de Capacitación Energético y Minero de la ciudad de Río Gallegos. Se trata de un proyecto innovador desarrollado de manera articulada con CAMICRUZ, sindicatos, empresas operadoras y proveedores del sector minero.

Encabezaron la ceremonia la presidenta del CPE, Iris Rasgido; la vicepresidenta Esther Pucheta; la vocal por el Ejecutivo Rosa Villaseca y el presidente de FOMICRUZ, Oscar Vera. Acompañaron la diputada provincial por Puerto Santa Cruz, Fabiola Loreiro; directores provinciales y generales; así como docentes, estudiantes y familias.

Iris Rasgido encabezó el cierre del Ciclo de Formación para el Trabajo en Minería.

En esta oportunidad, culminaron esta formación más de 80 estudiantes, quienes se suman a los 278 egresados de la zona norte, en el marco de un acto que se realizó el sábado en la localidad de Cañadón Seco, consolidando así un importante número de jóvenes certificados en toda la provincia.

Durante su intervención, la titular de la cartera educativa valoró que esta iniciativa surge a partir de una decisión política del gobernador Claudio Vidal, que definió la formación para el trabajo como “una política pública estratégica, orientada especialmente a las juventudes de Santa Cruz”.

Asimismo, destacó la alianza estratégica entre el Estado provincial, el CPE, CAMICRUZ, empresas como Cookins y MV Seguridad, operadoras mineras y organizaciones sindicales, subrayando que este trabajo conjunto permitió llevar adelante la primera edición de este ciclo formativo.

Más de 80 estudiantes recibieron certificados del Ciclo de Formación en Minería.

La Lic. Rasgido puso en valor el esfuerzo, la constancia y el compromiso de los participantes, señalando que no se trató de una capacitación simple, sino de una experiencia que implicó adaptarse a las dinámicas reales del trabajo minero, con protocolos, medidas de seguridad y organización propias del sector, muchas veces lejos del hogar y de la familia.

En ese sentido, enfatizó la importancia del certificado obtenido, al remarcar que “asistió y aprobó” refleja la decisión de iniciar y finalizar una formación exigente, lo que representa un valor significativo para la futura inserción laboral.

La presidenta del CPE también hizo referencia a la Ley Provincial N° 9010, impulsada por el actual gobierno, que establece la prioridad de los santacruceños al momento de acceder a un puesto de trabajo, reafirmando el compromiso del Estado de trabajar para que esta formación se traduzca en oportunidades laborales concretas.

Finalmente, la funcionaria señaló que este es el primer grupo de egresados certificados, dentro de un proceso que ya cuenta con más de 400 jóvenes formados en toda la provincia, y aseguró que el Gobierno Provincial “continuará desarrollando y ampliando estas instancias de formación para fortalecer el empleo y el desarrollo productivo de Santa Cruz”.

Leé más notas de La Opinión Austral