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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó la entrega de equipamiento para Canal 9, en el marco de una iniciativa destinada a mejorar el funcionamiento de la televisión pública provincial. La dotación incluyó micrófonos SHURE, dispositivos inalámbricos, celulares Samsung de última generación, dos cámaras de video profesionales Sony, trípodes y dos camionetas Ford Ranger.

Durante la actividad, el mandatario estuvo acompañado por la ministra secretaria general de la Gobernación, Soledad Boggio, y la ministra de Gobierno, Belén Elmiger. Vidal también anunció que la emisora incorporará nuevos equipos en las próximas semanas. Según precisó, acordó con Marcelo Zaccaría, responsable del canal, avanzar con esa adquisición dentro de un plazo de entre 20 y 30 días.

El objetivo, explicó, es recuperar la programación, mejorar las condiciones de trabajo y ampliar el alcance de los contenidos para garantizar la llegada de información a las distintas localidades santacruceñas. “Es muy importante el trabajo en equipo que viene desarrollando día a día Canal 9. Tuvimos la necesidad y la idea hace un tiempo de poder fortalecer a Canal 9, de recuperar su funcionamiento”, aseveró.

Asimismo, destacó la tarea de los trabajadores y reconoció que restablecer el servicio en toda la provincia demandará tiempo y esfuerzo. “Sé que después de muchos años volver a retomar este servicio que es para la comunidad en toda la provincia va a costar un poquito, pero vienen haciendo un gran trabajo, no solamente en el programa informativo sino también en todos los programas que están desarrollando y que claramente es una herramienta fundamental para poder llegar con la información a toda nuestra provincia”, remarcó el mandatario.

Claudio Vidal frente a la consola de operación de Canal 9.

El rol de la televisión pública en Santa Cruz

Vidal hizo hincapié en que Canal 9 tiene una función relevante en las localidades más pequeñas, donde la señal constituye una de las principales vías de acceso a las noticias y a los contenidos de interés general. “Desde el Gobierno Provincial es que esto funcione y que podamos llevar un buen servicio o un correcto servicio de información a la comunidad. Yo recorro la provincia y cuando uno visita algunas localidades, los pueblos más chiquitos se informan a través de Canal 9, lo que necesitamos es poder tener una programación acorde, amplia y que podamos llegar con la información las 24 horas del día a toda nuestra provincia”, aseguró.

El gobernador Claudio Vidal junto a un sonidista de Canal 9, durante una recorrida por las instalaciones del canal.

Vidal llamó a fortalecer el trabajo del canal

Durante su mensaje al personal, presentó la entrega de recursos como una señal de acompañamiento al equipo de la emisora. “Esto es un gesto, es una caricia al alma”, remarcó. Seguidamente, sostuvo: “Tenemos que mejorar y eso es tarea de todos, no solamente del Ejecutivo provincial, sino de todos los que somos parte del Estado, en este caso todos los que son parte de Canal 9”.

A su vez, el gobernador manifestó su confianza en la recuperación de la señal y valoró la dedicación de quienes trabajan en ella. “Vamos a sacar este canal adelante. Veo que hay mucho más compromiso, soy una persona de las que reconoce el esfuerzo, la dedicación y el trabajo, y eso es lo que se está viendo en este nuevo equipo de trabajo”, dijo. Por último, se refirió a la continuidad de los medios públicos provinciales y descartó el cierre como una alternativa ante las dificultades de funcionamiento: “Si no funciona, corregir para que las cosas funcionen y, si hay que mejorar, se trabaja en mejorar. Pero la solución bajo ningún punto de vista es el cierre”.

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